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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.05.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

 İşte Snapdragon 665 işlemciye sahip olacak ilk telefon

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 İşte Snapdragon 665 işlemciye sahip olacak ilk telefon

Çinli şirket Meizu'nun merakla beklenen telefonu 16Xs, Snapdragon 665 işlemciye sahip ilk cihaz olacak. 

İşlemci üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin tanıtımını Nisan ayında yapmıştı. 

Snapdragon 665 işlemcinin kullanılacağı ilk telefon belli oldu. Çinli şirket Meizu'nun 30 Mayıs itibarıyla kullanıcılarla buluşturacağı telefonu Snapdragon 665 işlemciden güç alacak. Sudhanshu Ambhore adlı Twitter kullanıcısının paylaşımında söz konusu yonga setine sahip telefonun 30 Mayıs tarihinde tanıtılacağını duyuruldu. 

Yapılan paylaşımda hangi telefonun Snapdragon 665 işlemciyle geleceği belirtilmese de ortaya çıkan bilgiler Meizu 16 Xs modelini işaret ediyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil, kesin bir bilgiye sahip olmak içinse 30 Mayıs tarihini beklemekte fayda var. 

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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