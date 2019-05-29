İşte Snapdragon 665 işlemciye sahip olacak ilk telefon
Çinli şirket Meizu'nun merakla beklenen telefonu 16Xs, Snapdragon 665 işlemciye sahip ilk cihaz olacak.
İşlemci üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin tanıtımını Nisan ayında yapmıştı.
Snapdragon 665 işlemcinin kullanılacağı ilk telefon belli oldu. Çinli şirket Meizu'nun 30 Mayıs itibarıyla kullanıcılarla buluşturacağı telefonu Snapdragon 665 işlemciden güç alacak. Sudhanshu Ambhore adlı Twitter kullanıcısının paylaşımında söz konusu yonga setine sahip telefonun 30 Mayıs tarihinde tanıtılacağını duyuruldu.
Yapılan paylaşımda hangi telefonun Snapdragon 665 işlemciyle geleceği belirtilmese de ortaya çıkan bilgiler Meizu 16 Xs modelini işaret ediyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil, kesin bir bilgiye sahip olmak içinse 30 Mayıs tarihini beklemekte fayda var.
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