İşte karşınızda Xiaomi Mi 9! İlk kez canlı görüntülendi
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9 ilk kez canlı görüntülendi. Bakın Xiaomi, bu kez nasıl bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor?
Çinli Xiaomi'nin uzun süredir beklenen telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9, bu kez canlı görüntülendi. Xiaomi'nin ürün müdürü olan Wang Teng Thomas tarafından Weibo üzerinden paylaşılan bu görüntülerde yeni telefonun nasıl olacağı net bir şekilde görülüyor. Tasarımına bakıldığında cihazın arka yüzünde üç kamera olduğu dikkat çekerken, diğer yandan arka panelin cam yapıda olduğu görülüyor.
Yani Xiaomi Mi 8'de olduğu gibi Xiaomi Mi 9'da benzer bir tasarımla yoluna devam ediyor. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde parmak izi okuyucu yer almıyor; bu da cihazın ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne sahip olacağı iddialarını kuvvetlendirir nitelikte.
6.4 inç'lik dev bir ekranla gelen ve Snapdragon 855 işlemciden güç alan Xiaomi Mi 9, Adreno 640 grafik işlemci kullanıyor. 6 ve 8 GB RAM'li modelleriyle birlikte gelmesi beklenen telefonun depolama hafızası ise 128 GB. Arka yüzünde üç kamera bulunduğunu söylemiştik; ayrıca bu kameraların 48 MP olanı ana kamera, 18 MP ikincil kamera, 8 MP olan ise uzaklık ölçer sensörden oluşuyor.
Xiaomi Mi 9'un ön yüzünde ise 24 MP kamera bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü şekilde satışa sunulması beklenen telefonun fiyatının 436 dolar olması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle