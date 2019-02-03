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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji Haberleriİşte karşınızda Xiaomi Mi 9! İlk kez canlı görüntülendi
GeriTeknoloji İşte karşınızda Xiaomi Mi 9! İlk kez canlı görüntülendi
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.02.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

İşte karşınızda Xiaomi Mi 9! İlk kez canlı görüntülendi

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İşte karşınızda Xiaomi Mi 9! İlk kez canlı görüntülendi

Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9 ilk kez canlı görüntülendi. Bakın Xiaomi, bu kez nasıl bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor?

Çinli Xiaomi'nin uzun süredir beklenen telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 9, bu kez canlı görüntülendi. Xiaomi'nin ürün müdürü olan Wang Teng Thomas tarafından Weibo üzerinden paylaşılan bu görüntülerde yeni telefonun nasıl olacağı net bir şekilde görülüyor. Tasarımına bakıldığında cihazın arka yüzünde üç kamera olduğu dikkat çekerken, diğer yandan arka panelin cam yapıda olduğu görülüyor.

Yani Xiaomi Mi 8'de olduğu gibi Xiaomi Mi 9'da benzer bir tasarımla yoluna devam ediyor. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde parmak izi okuyucu yer almıyor; bu da cihazın ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne sahip olacağı iddialarını kuvvetlendirir nitelikte. 

6.4 inç'lik dev bir ekranla gelen ve Snapdragon 855 işlemciden güç alan Xiaomi Mi 9, Adreno 640 grafik işlemci kullanıyor. 6 ve 8 GB RAM'li modelleriyle birlikte gelmesi beklenen telefonun depolama hafızası ise 128 GB. Arka yüzünde üç kamera bulunduğunu söylemiştik; ayrıca bu kameraların 48 MP olanı ana kamera, 18 MP ikincil kamera, 8 MP olan ise uzaklık ölçer sensörden oluşuyor. 

Xiaomi Mi 9'un ön yüzünde ise 24 MP kamera bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü şekilde satışa sunulması beklenen telefonun fiyatının 436 dolar olması bekleniyor.

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