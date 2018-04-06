İşte karşınızda Maserati Levante Trofeo!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından temsil edilen Maserati, Levante modeliyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda otomobil tutkunlarının ilk kez karşısına çıkan Maserati Levante Trofeo, ailenin en güçlü ve ateşli versiyonu olarak dikkati çekiyor.

Maserati’nin gelmiş geçmiş en güçlü motorlarından birisi olan 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 ünite, tam tamına 590 HP güç ve 730 Nm torku, 8 ileri vitesli otomatik ZF şanzıman ile dört tekerleğe birden aktarabiliyor.

İtalya Maranello'daki Ferrari tesislerinde el işçiliğiyle üretilen bu motor, litre başına 156 HP güç üretmesiyle de göz dolduruyor. Dünyadaki en güçlü SUV’lardan birisi olan Maserati Levante Trofeo, Türkiye'de de özel olarak sipariş edilebilirken, 2019 yılında Türkiye yollarıyla buluşacak.





Üst seviye güç çıktısına dayanacak şekilde uyumlaştırılmış şasisi ve konfordan taviz vermeden keyif veren sürüş deneyimi ile Levante Trofeo, Maserati GranTurismo’nun mükemmel araç performansı felsefesinin takipçisi olduğunu gözler önüne seriyor.

En hızlı Levante’de V8 motoru için karter, krank, krank mili, yağ pompası, ekzantrik mili, silindir kapağı ve pistonları özel olarak geliştirilirken, ağırlık dağılımı da iyileştiriliyor. 50:50 ağırlık dağılımına sahip ve ağırlık/güç oranı 3,6 HP olan Levante Trofeo, 304 km/s maksimum hıza ulaşarak dünyadaki en hızlı SUV’lardan biri olarak adını tarihe yazıyor.

Öte yandan, iri cüssesine karşın Trofeo, 100 km/s’de yapılan frenlemede 34,5 metrede durarak rekor bir mesafeye imza atıyor. "Corsa" sürüş modunda Launch Control fonksiyonuyla daha hızlı kalkışlar yapan ateşli SUV’da, akıllı Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş keyfine katkıda bulunan gelişmiş ESP sistemi "Maserati Araç Kontrol Sistemi" vücut buluyor.

Trofeo ile birlikte daha agresif tampon tasarımına kavuşan Levante’de 22 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlara yer veriliyor. Tanıtıma özel Grigio Lava mat karoser rengiyle ön plana çıkan Levante’nin ön tamponundaki hava yarıklarında, arka difüzöründe ve kaputunda bolca karbon fiber malzeme kullanılıyor. Tıpkı motor silindir kapağında olduğu gibi fren kaliperlerinde de kırmızı kontrast renkler vücut bulurken, iç mekanı yine lansman modeline özgü sarı ya da mavi dikişli siyah deri döşemeler domine ediyor. Ayrıca, Trofeo sahibinin ismi de otomobil çalıştırıldığında multi medya ekranında beliriyor.