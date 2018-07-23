İşte Japonların en çok oynadığı oyun: Minecraft
Minecraft, uzun bir zaman diliminin ardında nNintendo Switch platformu için de yayınlandı. Ancak yayınlanmasıyla birlikte Japonya genelinde oyunculardan büyük ilgi gören Minecraft, kısa sürede en çok indirilen Nintendo Switch oyunu olmayı başardı.
Nintendo Switch için yayınlanan Minecraft'a ilgi büyük oldu. Minecraft'ın yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca kullanıcı oyunu indirmeye başlarken, Minecraft kısa sürede Kirby Star Allies, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 ve Mario Tennis Aces gibi yapımları geçmeyi başardı.
En çok indirilen oyun olan Minecraft'ı Human Fall Flat, Stardew Valley, Overcooked – Special Edition ve Arcade Archives vs. Super Mario Bros. oyunları izledi.
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