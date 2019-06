İşte dört gözle beklenen yeni PlayStation 4 oyunları

PlayStation oyuncuları için oldukça hareketli bir etkinlik sona erdi. Los Angeles'ta gerçekleştirilen dev oyun fuarı E3 2019'da en yeni oyunlar gün yüzüne çıktı. Satışa sunulacak yeni PlayStation 4 oyunları da belli oldu. Bu oyunların pek çoğu Türkiye'ye geldiğinde 400 TL'nin üzerinde bir fiyat etiketiyle alıcısına ulaşacak. İşte dünyanın merakla beklediği yeni PlayStation 4 oyunları...







CALL OF DUTY: MODERN WARFARE



Call of Duty’nin en meşhur serisi beklentiyi yüksek tutarak, 25 Ekim’de Call of Duty: Modern Warfare çıkışıyla baştan aşağıya güçlü bir deneyimi sizlere sunacak. Activision ve Infinity Ward tarafından geliştirilen yepyeni oyun, oyuncuları, günümüz dünyasında bir anlık kararların global dengeleri nasıl değiştirebileceğini sunarak sizi içine çekecek.







DESTINY 2: SHADOWKEEP



Destiny oyuncularını Ay’a geri götürecek olan Shadowkeep DLC'si, bu yılın sonbahar aylarında piyasaya sürülecek. Ay, Destiny 1’in en önemli mekânlarından biriydi. Ayrıca bu oyunu oynayabilmek için Destiny 2'ye sahip olmanız da gerekmeyecek.







THE SURGE 2



Dark Souls'a benzer bir bilim kurgu oyunu olan The Surge 2, geliştirici Deck 13’ün açıklamalarına göre bir öncekinden çok daha acımasız ve çok daha taktiksel olacak. Yeni oyunda daha fazla silah, yetenek ve taktiksel yenilikler vadediliyor.







THE SIMS 4 – ISLAND LIVING



Electronic Arts tarafından EA Play 2019 etkinliği ile duyurulan bir diğer oyun da The Sims 4 Island Living oldu. 7 oyun paketi ve 14 içerik paketi haricinde oyuna gelen 7. genişleme paketi olan Island Living oyuna bir tropik ada dahil ediyor.







FIFA 20



FIFA 20 ortaya çıktı. EA Play kapsamında tanıtılan yeni oyun, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Maç içi oynanıştan, oyun planı, taktikler ve oyun sırasındaki hareketlere kadar tüm geliştirmeler önceki oyuna kıyasla büyük bir fark sunuyor. Büyük bir kitleye sahip olduğunu vurgulayan FIFA, atak yaparken gol atma şansınızı arttıracak taktiklere oyunda daha çok yer verildiğini belirtiyor.







SHENMUE III



Shenmue III‘te karakterimiz babasının katilini bulmak üzere oyuna giriş yapar. Oyundaki karakterimiz Japon bir genç olan Ryo Hazuki’dir. Arayış içinde olan karakterimiz yaşadığı arkadaşlık ve maceralardan sonra intikam almayı da amaçlarının arasına koyar.







WATCH DOGS: LEGION



Özellikle Watch Dogs 2 ile kendine gelen seri, Legion ile yepyeni bir boyuta taşınacak gibi görünüyor. Bu kez DedSec ekibi sadece kontrol edilebilir tek bir operatörden oluşmuyor. Artık birden fazla karakterle oyunu oynayabileceğiz. Eğer görev sırasında bir operatör ölürse, oyundan tamamen çıkmış olacak.







DOOM ETERNAL



1993 yılından bu yana korku ve aksiyon unsurlarını bir araya getirmekte ustalaşmış olan DOOM'un yeni oyunu Doom Eternal yolda... Yeni oyunla ilgili fazla bilgi bulunmuyor. Tek oyunculu hikaye modundan bahseden yapımcı Bethesda, eski oyunlarda olduğu gibi binlerce değilse bile yüzlerce canavarla başa çıkmanız gerektiğini belirtiyor ve kaynak yönetiminin her şeyden daha önemli olacağına dikkat çekiyor.





GODS & MONSTERS

Assassin’s Creed Odyssey’i geliştiren ekibin ele aldığı Gods & Monsters, Odyssey’de olduğu gibi Yunan mitolojisini konu alan kısa süreli bir oyun olarak göze çarpıyor. Duyuru ile birlikte bir video yayınlayan Ubisoft, oyun mekanikleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.







FINAL FANTASY VII



Square Enix'in Final Fantasy VII Remake sürümünü duyurmasından bu yana birkaç yıl geçti, ancak oyunun yayınlanmasına dair herhangi bir haber yoktu. Eğer merakla bu oyunu bekliyorsanız size iyi bir haberimiz var. E3 2019 etkinliğinde oyunun yapımcı şirketi Square Enix, Final Fantasy VII Remake'in Mart 2020'de çıkacağını onayladı.







PES 2020



eFootball PES 2020, yeni ismiyle 10 Eylül'de karşımızda olacak. PS4, Xbox One ve PC sürümleri birlikte satışa sunulması beklenen Konami'nin yeni oyununda pek çok yenilik göze çarpıyor. Bunların başında Ana Lig modunda görülen diyalog sistemi dikkat çekiyor. Maç öncesinde ve sonrasında, transfer görüşmelerinde karakterlerin diyaloglarını göreceksiniz; bu da oyunun gerçekçiliğini biraz daha arttıracak.