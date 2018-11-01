İşte bu ayın bedava olan PlayStation oyunları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
01.11.2018 - 08:29, Son Güncelleme:

İşte bu ayın bedava olan PlayStation oyunları

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İşte bu ayın bedava olan PlayStation oyunları

PlayStation Plus üyelerinin Kasım ayında ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekleri oyunlar belli oldu.

Sony, üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation Plus servisinin Kasım ayı oyunlarını duyurdu. PlayStation Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 6 Kasım tarihinden itibaren Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Bulletstorm: Full Clip Edition (PlayStation 4

Terk edilmiş gezegene düşen Grayson Hunt’ın önünde artık iki seçenek vardır; hayatta kalmaya çalışacak ya da intikamını alacaktır. Elit suikast grubu Dead Echo’nun bir üyesi olan Grayson, kendisine yapılanların intikamını almak için bu gezegenden kurtulmak zorundadır. Bulletstorm, tek kişilik senaryosunun yanı sıra birbirinden eğlenceli multiplayer modlarıyla uzun süren bir eğlence sunuyor. 

Yakuza Kiwami (PlayStation 4) 

Kazuma Kiryu, 10 yıl önce en yakın arkadaşını suç çetelerinin elinden kurtaramamıştır. Yakuza ailesinden kovulduktan sonra hapse düşen Kiryu, serbest kalsa da şehir artık tanıyamadığı bir hal almıştır. Kiryu, kendini Haruka isimli gizemli kız ile birlikte, Tojo Clan’ın kasasından çalınan 10 milyon yen sonrası oluşan kaosun tam ortasında bulur. Şimdi hayatta kalmaya çalışıp bu gizemli olayı çözmek zorundadır. 

Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın 

PlayStation Plus Kasım ayı oyunları olan Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami’yi 6 Kasım tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz. Henüz eklemediyseniz Ekim ayı bedava oyunları olan Laser League ve Friday the 13th: The Game’i şimdiden kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Kasım ayında PlayStation 3 sahipleri Jackbox Party Pack 2 ve Arkedo Series oyunlarını, PS Vita sahipleri ise Burly Men At Sea ve Roundabout oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek.

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