İşte Android Q'nun en bomba özelliği
Google I/O etkinliği kapsamında duyurulan Android Q Beta 3, ilginç bir özellikle karşımıza çıkacak. Yeni sürüm Android kaza tespiti de yapabiliyor. Nasıl mı?
Birçok yeni özellik barındıran Android Q güvenlik alanında da geliştirilmiş durumda. Yeni işletim sistemi kaza tespiti özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihazınızın kazayı tespit etmesi durumunda acil durum servislerine bildirim gönderiliyor.
Şu anlık yalnızca Pixel marka cihazlarda kullanılması beklenen özelliğin bazı üst marka telefonlarda da kullanılabileceği söyleniyor. Erken müdahelenin ardından birçok insan hayatının kurtarılması bekleniyor.
ANDROID Q ÖZELLİKLERİ
Android Q, gece ve gündüz modlarıyla geliyor. Hatta öyle ki Android, bu modları kendi ayarlayacak; siz bir şey yapmaksızın modlar aracı geçiş söz konusu olacak. Saate göre hesap ederek gün doğumundan gün batımına gündüz modunda çalışacak olan Android Q, gün batımının ardından ise sabaha kadar gece modunda ekranları karartacak.
Ancak kullanıcı saat belirleyemediğinden tam olarak hangi saatte modlar arasında geçiş olacağı bilinmiyor. Şu ana kadar tek bildiğimiz gün batımıyla gece modunun otomatik olarak aktifleşecek olması.
Şimdiye kadar uygulama bazında gördüğümüz karanlık modun, sistem genelinde de kullanılabilecek olmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Android Q ile gelen tüm yenilikleri 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Google i/o etkinliğinde öğreneceğiz.
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