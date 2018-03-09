Samsung telefonlara Android Oreo güncellemesi ne zaman gelecek?

"Güncel Miyiz?" adlı site üzerinden Android 8.0 Oreo güncellemelerinin tarihlerini veren Samsung Türkiye, bu hamlesiyle gündemde büyük bir yere oturdu.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesi veren Samsung, kullanıcılar tarafından, Note 8 modeline Android 8.0 Oreo gelmemesi nedeniyle şikayetlere maruz kalmıştı. Samsung Türkiye, Note 8'e Android 8.0 Oreo'nun ne zaman geleceğinin haberini "Güncel Miyiz?" adlı siteden verdi. Bu kapsamda Note 8 kullanıcıları, 30 Mart tarihinde Android 8.0 Oreo ile buluşacak.

Samsung'un 2016 yılında amiral gemi modelleri olarak tanıttığı ve halen daha popüler bir şekilde kullanılan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ise 13 Nisan'da Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak. Şirketin orta-üst segmentli telefonlarından Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) ise 25 Mayıs'ta Android 8.0 Oreo'yu alacak.