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    Samsung telefonlara Android Oreo güncellemesi ne zaman gelecek?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 ailesini dünyada satışa sunmaya hazırlanırken, kullanıcıların da merakla beklediği şey Android 8.0 Oreo güncellemesinin ne zaman geleceği. Samsung Türkiye, bu konuya açıklık getirdi.

    "Güncel Miyiz?" adlı site üzerinden Android 8.0 Oreo güncellemelerinin tarihlerini veren Samsung Türkiye, bu hamlesiyle gündemde büyük bir yere oturdu. 

    Samsung telefonlara Android Oreo güncellemesi ne zaman gelecek

    Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesi veren Samsung, kullanıcılar tarafından, Note 8 modeline Android 8.0 Oreo gelmemesi nedeniyle şikayetlere maruz kalmıştı. Samsung Türkiye, Note 8'e Android 8.0 Oreo'nun ne zaman geleceğinin haberini "Güncel Miyiz?" adlı siteden verdi. Bu kapsamda Note 8 kullanıcıları, 30 Mart tarihinde Android 8.0 Oreo ile buluşacak. 

    Samsung telefonlara Android Oreo güncellemesi ne zaman gelecek

    Samsung'un 2016 yılında amiral gemi modelleri olarak tanıttığı ve halen daha popüler bir şekilde kullanılan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ise 13 Nisan'da Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak. Şirketin orta-üst segmentli telefonlarından Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) ise 25 Mayıs'ta Android 8.0 Oreo'yu alacak. 

    Samsung telefonlara Android Oreo güncellemesi ne zaman gelecek

    Etiketler: samsung türkiye , galaxy note 8 , galaxy s7 , galaxy s7 edge , android oreo
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