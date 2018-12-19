İşletmeler için yeni gelir modeli
Dijital ödeme yöntemi MenaPay, işletmelerin nakit karşılığı MenaCash satışına imkân tanıyan yeni MenaPay Bayi Ağı ile MENA bölgesinin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.
Şirket, mevcut işlerine ek gelir sağlayacak yerel mağazalar ve işletmeler için yeni bir iş modeli sunuyor. MenaPay Bayi Ağı'na katılan dükkanlar Bayi Satış Paneli üzerinden şirketin dijital parası olan MenaCash'ı yerel topluluklarına satabilecekler. ABD Doları ile tam olarak desteklenen söz konusu dijital para, Orta Doğu'nun ortak para birimi olarak kullanılabilecek. Dijital para, para işleminin gerekli olduğu herhangi bir yerde kullanılabilir. E-ticaret siteleri, restoranlar, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve otomatlar söz konusu platformun günlük kullanımı için örneklerden bazıları.
Şirketin Genel Müdürü Tolga Odoğlu, “Kullanıcıların nakit parayı dijital ortama aktarmalarını sağlamak ve temelde nakit kullanan bölgedeki dijital dönüşümü başlatmak için tüketicinin söz konusu dijital paraya ulaşmasının önemli olduğuna inanıyoruz. İnternet kafeler, döviz büroları, kuyumcular ve marketler bayi uygulamasını kolaylıkla kullanabilecekler.” dedi.
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