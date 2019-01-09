Isıtmalı tıraş bıçağı yaptılar
CES 2019'da pek çok yeni teknolojik ürün dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan Gillette'nin yeni nesil tıraş bıçağı, benzerlerinden farklı olarak ısıtma çubuğuyla geliyor!
Gillette, CES 2019'a katılan yüzlerce şirketten sadece biri. Ancak şirket, elbette yeni bir telefon ya da televizyon tanıtmadı; aksine içinde olduğu pazara yönelik son teknolojiyi kullanan yeni bir ürünle ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Ar-Ge ekibinin geliştirdiği tıraş bıçağı kayganlatırıcı jel yerine alt kısma bir ısıtma çubuğu yerleştirmiş.
Isıtma çubuğu bir saniyeden bile az bir sürede 43 dereceye kadar ısınabiliyor. Ardından ise tıraş jelini ve değdiği deriyi ısıtıyor. Bu sayede yüzünüze sıcak bir havlu değmiş hissi yaratılıyor. Sıcak su ile tıraş olmaktan daha farklı bir deneyim olduğu söylenebilir.
Dahili batarya kullanan cihaz kablosuz şarj olabilirken, sadece 43 derece ısı ayarıyla sınırlı kalmayıp kullanıcıya 50 derece modu da sunuyor.
Isıtma tabanlı tıraş bıçağının fiyatı ise 160 dolar.
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