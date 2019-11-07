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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

İş Bankası ve Oracle’dan işbirliği

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İş Bankası ve Oracle’dan işbirliği

Türkiye İş Bankası ve Oracle, ticari müşterilerin dijitalleşme, yazılım ve donanım gereksinimlerinin hızlı ve avantajlı bir şekilde karşılanabilmesi için bir satış finansmanı programı başlattı.

Oracle tarafından dünya genelinde yürütülen satış finansmanı programı kapsamında, Oracle’dan yazılım ve/veya donanım alan distribütör, bayi ya da şirketler, bu doğrultudaki kredi ihtiyaçlarını İş Bankası aracılığı ile karşılayabilecekler. Geliştirilen finansman modeli ile krediler, hem Oracle’a özel avantajlı faiz oranlarıyla kullandırılacak hem de kredi talebi merkezden yönetilen yapıyla ilgili değerlendirme kademelerine aktarılacak ve takip edilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, global ölçekli şirketlerle işbirliklerini önemsediklerini, dijitalleşme, yazılım ve donanım alanında müşterilere katkı sağlayacak yapılar kurgulanmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Bu alanda Oracle gibi güçlü bir partner ile iş birliğinden dolayı mutluyuz. Geliştirdiğimiz ticari işbirlikleri ile ticari hayatı kolaylaştırmaya, müşterilerimizin maliyetlerini azaltmaya ve dijitalleşme yönünde adımlar atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her ölçekteki müşterilerimize fayda sağlayacak projeleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Oracle Finansman Bölümü, Gelişen Pazarlar Kıdemli Direktörü Carlos Torres-Herrera da ”Günümüzde BT satın alımlarında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, doğru zamanda ve doğru inovasyonu pazara sunabilmek için finansman bulunması. Oracle’ın finansman yatırım modelleri teknolojilerimiz kadar inovatif ve müşterilerimize, ödemelerini BT’ye yaptıkları yatırımlarından elde ettikleri faydaya yönlendirmelerine yardımcı olmakta. İş Bankası ile yeni iş birliğimiz, müşterilerimizin Oracle Bulut Altyapısı ve İş Uygulamalarına, işlerinin gerektirdiği ihtiyaçlara göre özel olarak hazırlanmış inovatif ödeme seçenekleri ile ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor” diye konuştu.

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