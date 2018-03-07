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    iPhone'u 48 yıl kullanılmaz hale getirdi

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Çin'in Şangay şehrinde yaşayan iki yaşındaki bir çocuk, annesinin iPhone'unu açmak için defalarca yanlış şifre girince telefon 48 yıl süreyle kilitlendi.

    Dünyanın en yaygın kullanılan akıllı telefon modellerinden olan iPhone, özellikle güvenli yapısıyla ön plana çıkıyor. Apple’ın mobil işletim sistemi iOS ile çalışan iPhone’lar, tamamen telefonun sahibi dışında kullanılamayacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu da haliyle telefonu izinsiz açmaya çalışanların hayalini suya düşürüyor.

    Geçtiğimiz gün Çin’de bu duruma benzer bir olay yaşandı. 2 yaşında bir çocuk, annesinin telefonunu izinsiz bir şekilde açmak için defalarca yanlış şifre girdi. İlk etapta sadece 1 dakika kilitlenen telefon, üst üste denemenin sonucunda 25 milyon saat süreliğine kilitlendi. Bu da cihazın 48 yıl boyunca kullanılamayacağı anlamına geliyor.
    Söz konusu durumla alakalı telefonu Apple Store’a götüren kadına ‘telefonun açılması için ya yarım yüzyıl beklemesi gerektiği ya da telefonun sıfırlanacağı’ bilgisi iletildi. Talihsiz kadın ise telefonun sıfırlanabileceğini fakat fotoğraf, rehber ve diğer dosyalarını kaybetmek istemediğini ifade etti.

    Etiketler: son dakika , haber , habeler , iphone , kilit , şifre , cep telefonu , telefon
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