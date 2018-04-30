iPhone'ların gizli kalan 6 müthiş özelliği

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
30.04.2018 - 08:37, Son Güncelleme:

iPhone'ların gizli kalan 6 müthiş özelliği

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iPhone'ların gizli kalan 6 müthiş özelliği

iPhone'un Ayarlar uygulaması, gizlenmiş faydalı seçeneklerle, kişiselleştirmelerle dolu olan bir labirent. Hatta bazı müthiş ayarlar, Ayarlar'da bile bulunmuyor. İşte az bilinen, işinize yarayacak iPhone ayarları...

Ekran Renklerini Tersine Çevirme

iPhone'daki menülerin açık gri görünümü yıllardır değişmedi. Bu renk düzeninden sıkıldıysanız, arkadaşlarınızla konuşma başlatacak bir şey arıyorsanız veya görme sorunları nedeniyle koyu bir arayüz kullanmanız gerekiyorsa, iPhone'un renklerini ters çevirebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın ve Erişebilirlik > Görüntü Düzeltmeleri > Renkleri Ters Çevir yolunu izleyin.

Not: Renkleri ters çevirdiğinizde Night Shift işlevi devre dışı kalacak.

Uygulama İndirmelerine Öncelik Verin

Belirli uygulamaların indirilmesini öne alabilirsiniz. Bunun için uygulama indirilirken uygulamaya uzun dokunun veya sert bastırın, ardından İndirmeye Öncelik Ver'e dokunun.

Zayıf Wi-Fi Bağlantısını Otomatik Olarak Kesin

Herkese açık ağlar yavaş ve zayıf olabiliyor. Bu durumda mobil ağ üzerinden internete bağlanmak daha yerinde olabilir. Zayıf ağların bağlantısını otomatik olarak kesmek için Ayarlar > Mobil yolunu takip ederek Wi-Fi Assist işlevini açın.

Notlarınızı Kilitleyin

Notlar uygulamasında parolalar, kredi kartı numaraları gibi hassas verilerinizi saklamamanız gerekiyor. Ancak notlarınızın başkalarına görünmesinden endişe ediyorsanız Ayarlar > Notlar > Parola yolunu izleyin. Parolanızı unutmayın, aksi halde kilitlediğiniz notu bir daha açamayacaksınız. Notu kurtarmaya yönelik herhangi bir yol bulunmuyor.

Video Çözünürlüğünü Değiştirin

4K videoların çok fazla yer harcadığını düşünüyorsanız, Ayarlar > Kamera > Video Kaydı yolunu izleyin. Burada iPhone'unuzun modeline uyumlu çözünürlük ve kare sayısını göreceksiniz.

Web İzleyicilerini Engelleyin

iOS 11 ve Safari kullanıyorsanız, sitelerin sizi siteden siteye takip etmesine engel olabilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve Safari > Gizlilik ve Güvenlik yolunu izleyin. Burada Çapraz Site İzlemeyi Engelle ve Web Sitelerine Beni İzlememesini Söyle seçeneklerini etkinleştirin.

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