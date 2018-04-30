iPhone'ların gizli kalan 6 müthiş özelliği
iPhone'un Ayarlar uygulaması, gizlenmiş faydalı seçeneklerle, kişiselleştirmelerle dolu olan bir labirent. Hatta bazı müthiş ayarlar, Ayarlar'da bile bulunmuyor. İşte az bilinen, işinize yarayacak iPhone ayarları...
Ekran Renklerini Tersine Çevirme
iPhone'daki menülerin açık gri görünümü yıllardır değişmedi. Bu renk düzeninden sıkıldıysanız, arkadaşlarınızla konuşma başlatacak bir şey arıyorsanız veya görme sorunları nedeniyle koyu bir arayüz kullanmanız gerekiyorsa, iPhone'un renklerini ters çevirebilirsiniz.
Ayarlar uygulamasını açın ve Erişebilirlik > Görüntü Düzeltmeleri > Renkleri Ters Çevir yolunu izleyin.
Not: Renkleri ters çevirdiğinizde Night Shift işlevi devre dışı kalacak.
Uygulama İndirmelerine Öncelik Verin
Belirli uygulamaların indirilmesini öne alabilirsiniz. Bunun için uygulama indirilirken uygulamaya uzun dokunun veya sert bastırın, ardından İndirmeye Öncelik Ver'e dokunun.
Zayıf Wi-Fi Bağlantısını Otomatik Olarak Kesin
Herkese açık ağlar yavaş ve zayıf olabiliyor. Bu durumda mobil ağ üzerinden internete bağlanmak daha yerinde olabilir. Zayıf ağların bağlantısını otomatik olarak kesmek için Ayarlar > Mobil yolunu takip ederek Wi-Fi Assist işlevini açın.
Notlarınızı Kilitleyin
Notlar uygulamasında parolalar, kredi kartı numaraları gibi hassas verilerinizi saklamamanız gerekiyor. Ancak notlarınızın başkalarına görünmesinden endişe ediyorsanız Ayarlar > Notlar > Parola yolunu izleyin. Parolanızı unutmayın, aksi halde kilitlediğiniz notu bir daha açamayacaksınız. Notu kurtarmaya yönelik herhangi bir yol bulunmuyor.
Video Çözünürlüğünü Değiştirin
4K videoların çok fazla yer harcadığını düşünüyorsanız, Ayarlar > Kamera > Video Kaydı yolunu izleyin. Burada iPhone'unuzun modeline uyumlu çözünürlük ve kare sayısını göreceksiniz.
Web İzleyicilerini Engelleyin
iOS 11 ve Safari kullanıyorsanız, sitelerin sizi siteden siteye takip etmesine engel olabilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve Safari > Gizlilik ve Güvenlik yolunu izleyin. Burada Çapraz Site İzlemeyi Engelle ve Web Sitelerine Beni İzlememesini Söyle seçeneklerini etkinleştirin.
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