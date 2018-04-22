iPhone ve iPad'lerde Fortnite fırtınası
PlayerUnknown's Battlegrounds yani PUBG'nin en büyük rakibi olan Fortnite: Battle Royal iOS platformunda zirveye koşuyor.
Araştırma şirketi Sensor Tower'ın açıkladığı verilere göre Fortnite: Battle Royal, iOS platformunda 30 günde toplam 25 milyon dolar gelir elde etti. Oyuncuların App Store'dan ücretsiz olarak ulaştığı oyun, ekstra eklemeler sayesinde bu değeri kazandı. Nisan ayının ilk haftasında oyuncular tarafından oyun içerisinde 9.5 milyon dolar harcama yapılan Fortnite, şu anlık sadece iOS kullanıcılarına hitap ediyor.
Ayrıca, Fortnite'ın bu başarısı, oyunu en çok gelir getiren iOS uygulamaları listesinde ikinci sıraya getirdi. Geçtiğimiz günlerde oyunun geliştiricisi Epic Games tarafından yapılan açıklama Fortnite: Battle Royal'ın Android platformuna da sunulacağı üzerineydi. Android platformuna sunulmasıyla birlikte Fortnite'ın, 2018 yılında 500 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor.
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