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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.10.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

iPhone Türkiye satış fiyatları açıklandı.. İşte Türkiye'de satılacak olan iPhone 11 fiyatı

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iPhone Türkiye satış fiyatları açıklandı.. İşte Türkiye'de satılacak olan iPhone 11 fiyatı

iPhone 11 serisinin piyasaya çıkan yeni modellerinin ardından Türkiye'de satışa çıkacağı fiyatları merak konusu olmuştu. Teknoloji dünyasının takipçileri öncelikle iPhone 11 modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarihi öğrenirken, bugün de firma tarafından resmi açıklama geldi. Peki iPhone 11 serisinin modelleri Türkiye'de ne kadar olacak? İşte tüm modeller ve piyasaya çıktığı fiyat skalası.

Apple’ın en yeni akıllı telefonu iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in fiyatları belli oldu. Firma tarafından açıklanan fiyatlarda iPhone 11'in 64 GB'lık versiyonunun 7.299 liradan satılacağı açıklandı. İşte 11 serisinin Türkiye satış fiyatları

Apple 18 Ekim’den itibaren Türkiye'de yeni akıllı telefonlarını satışa çıkaracak.

İşte iPhone modellerinin fiyatları
iPhone 11 64 GB
7299 lira

iPhone 11 128 GB
7749 lira

iPhone 11 256 GB
8599 lira

iPhone 11 Pro 64 GB 5.8 inç
10.999 lira

iPhone Türkiye satış fiyatları açıklandı.. İşte Türkiyede satılacak olan iPhone 11 fiyatı

iPhone 11 Pro 256 GB 5.8 inç
12.299 lira

iPhone 11 Pro 512 GB 5.8 inç
13.999 lira

iPhone 11 Pro Max 64 GB 6.5 inç
11.999 lira

iPhone 11 Pro Max 256 GB 6.5 inç
13.299 lira

iPhone 11 Pro Max 512 GB 6.5 inç
14.999 lira

 

Kapasite

64 GB
128 GB
256 GB

Ekran

Liquid Retina HD ekran
IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch
326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük
1400:1 kontrast oranı (tipik)
True Tone ekran
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
Haptic Touch
625 nit maksimum parlaklık (tipik)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
iPhone 11’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik)

Kamera

Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar
Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
Geniş: ƒ/1.8 diyafram
2 kat optik uzaklaştırma; 5 kata kadar dijital zoom
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Geniş)
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
%100 Focus Pixels (Geniş)
Gece modu
Otomatik Ayarlamalar
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

Video Kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
2 kat optik uzaklaştırma; 3 kata kadar dijital zoom

İşitsel zoom

Daha parlak True Tone Flash
Süje takibi özellikli QuickTake video kaydı
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoları oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt

TrueDepth Kamera

12 MP kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu

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