iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? iPhone 11’in fiyatı belli oldu mu?
Apple, iPhone 11’in tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı. Kısa bir süre sonra özelliklerini ve fiyatını net olarak bileceğimiz iPhone 11 ile ilgili pek çok bilgi sızmıştı. iPhone 11 ne zaman tanıtılacak? iPhone 11’in fiyatı belli oldu mu?
Amerikalı teknoloji devi Apple, iPhone 11 ile ilgili en çok merak edilen bilgilerden birini açıkladı. iPhone‘ların ve Apple’ın yeni sürprizlerinin tanıtılacağı tarih olarak 10 Eylül Salı günü belirlendi. Apple'ın tanıtmayı planladığı yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019, bir yıla yakın bir süredir bekleniyordu. iPhone 11 ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de fiyatı. Apple, fiyat açıklamasında bulunmadı ancak diğer modellerin Türkiye fiyatına bakıldığında iPhone 11’in 10 bin üzerinde satışa sunulacağı öngörülüyor.
iPhone 11 özellikleri
Son gelen bilgilere göre yeni iPhone'ların en dikkat çeken özelliği 5G'yi destekleyecek olması. Bu da filmleri saniyeler içinde telefonunuza indirebileceğiniz anlamına geliyor.
Apple’a yakın kaynaklarca elde edilen bilgiler ışığında, yeni iPhone modellerinde bizleri Mate 20 modellerinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu karşılayacağı iddia ediliyor.
AppleInsider’a göre, yeni iPhone modellerinde oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verilecek. Söz konusu bu kamera özelliği sayesinde, kullanıcıların fotoğraf çekeceği önceden tespit edilebilecek.
Ayrıca, kamera bakımından da bir önceki nesil XR modeline göre farklılık gösterecek olan XR 2019′un çift arka kamera kurulumuna da ev sahipliği yapması bekleniyor.
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