IP adresim nedir? IP sorgulama
IP adresim nedir? IP sorgulama nasıl yapılır? IP (İnternet Protokolü) adresi, bir bilgisayar ağında iletişim için internet teknolojisini kullanan bir aygıtın belirleyici numarasıdır. IP adresi, o cihazın hangi servis sağlayıcısı veya ağı kullandığını ve internete hangi lokasyondan bağlandığını belirler. İnternet Servis Sağlayıcısı, internete bağlanan her cihaza benzersiz bir IP adresi tanımlar. IP adresi aynı zamanda, bir dijital aygıtın bir başka dijital aygıtla da internet aracılığıyla iletişime geçmesini sağlar. IP adresi olan iki cihaz, internete bağlı oldukları sürece, aynı ağa bağlı olmaksızın da birbiriyle etkileşim kurabilir. Ayrıca bir internet sitesine, alan adı yerine sadece IP adresi yazılarak da erişim sağlanabilir.
IP sorgulaması, internete bağlanabilen bir dijital cihazın ya da bir internet sitesinin internete hangi lokasyondan bağlandığını ve/veya hangi internet servisi sağlayıcısını ve ağı kullandığını tespit etmek için yapılan bir sorgulamadır. Bir cihazın IP adresi, o cihazdan IP adresiyle ilgili arama motoru sorguları yaparak ya da basit web araçları kullanarak kolayca tespit edilebilmektedir. IP adresi, noktalarla ayrılan 4 adet 8 bitlik sayı ile ifade edilir. Öktet (Sekizli) adı verilen bu sayılar maksimum 3 rakamlıdır ve 254’ten büyük değildir.
IP adresleri kendi içinde, statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik IP adresi; hiçbir zaman değişmeyen, kalıcı bir IP adresidir. Dinamik IP adresi ise bir cihaza, internete her bağlanışında yeniden tanımlanan yani geçici bir IP adresidir. Statik IP adresleri bilgisayara, bir admin tarafından manuel olarak atanır. Dinamik IP adresleri ise bilgisayar arayüzü ya da sunucu yazılımı tarafından, otomatik olarak atanır. IP adresleri, servis sağlayıcı tarafından, statik olacak şekilde de tanımlanabilir.
DNS Nedir?
DNS (Domain Name System – Alan Adı Sistemi), internete veya özel bir ağa bağlı olan tüm bilgisayarları, servisleri ve kaynakları adlandırmada kullanılan hiyerarşik sistemdir. DNS sunucuları, internet sitelerinin kullanıcıların kolay hatırlaması için kelimeleştirilmiş adreslerinin, IP adresi (numarası) olarak neye karşılık geldiğinin kaydını tutar. Bu yönüyle DNS, interneti yöneten ve haritalayan sistemdir. İnternetin kullanılabilirliğini sağlayan bu yönetici sistem, 1980’lerden bu yana varlığını sürdürmektedir.
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