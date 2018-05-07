IP adresim nedir? IP sorgulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
07.05.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

IP adresim nedir? IP sorgulama

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IP adresim nedir? IP sorgulama

IP adresim nedir? IP sorgulama nasıl yapılır? IP (İnternet Protokolü) adresi, bir bilgisayar ağında iletişim için internet teknolojisini kullanan bir aygıtın belirleyici numarasıdır. IP adresi, o cihazın hangi servis sağlayıcısı veya ağı kullandığını ve internete hangi lokasyondan bağlandığını belirler. İnternet Servis Sağlayıcısı, internete bağlanan her cihaza benzersiz bir IP adresi tanımlar. IP adresi aynı zamanda, bir dijital aygıtın bir başka dijital aygıtla da internet aracılığıyla iletişime geçmesini sağlar. IP adresi olan iki cihaz, internete bağlı oldukları sürece, aynı ağa bağlı olmaksızın da birbiriyle etkileşim kurabilir. Ayrıca bir internet sitesine, alan adı yerine sadece IP adresi yazılarak da erişim sağlanabilir.

IP sorgulaması, internete bağlanabilen bir dijital cihazın ya da bir internet sitesinin internete hangi lokasyondan bağlandığını ve/veya hangi internet servisi sağlayıcısını ve ağı kullandığını tespit etmek için yapılan bir sorgulamadır. Bir cihazın IP adresi, o cihazdan IP adresiyle ilgili arama motoru sorguları yaparak ya da basit web araçları kullanarak kolayca tespit edilebilmektedir. IP adresi, noktalarla ayrılan 4 adet 8 bitlik sayı ile ifade edilir. Öktet (Sekizli) adı verilen bu sayılar maksimum 3 rakamlıdır ve 254’ten büyük değildir.

IP adresleri kendi içinde, statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik IP adresi; hiçbir zaman değişmeyen, kalıcı bir IP adresidir. Dinamik IP adresi ise bir cihaza, internete her bağlanışında yeniden tanımlanan yani geçici bir IP adresidir. Statik IP adresleri bilgisayara, bir admin tarafından manuel olarak atanır. Dinamik IP adresleri ise bilgisayar arayüzü ya da sunucu yazılımı tarafından, otomatik olarak atanır. IP adresleri, servis sağlayıcı tarafından, statik olacak şekilde de tanımlanabilir.

DNS Nedir?

DNS (Domain Name System – Alan Adı Sistemi), internete veya özel bir ağa bağlı olan tüm bilgisayarları, servisleri ve kaynakları adlandırmada kullanılan hiyerarşik sistemdir. DNS sunucuları, internet sitelerinin kullanıcıların kolay hatırlaması için kelimeleştirilmiş adreslerinin, IP adresi (numarası) olarak neye karşılık geldiğinin kaydını tutar. Bu yönüyle DNS, interneti yöneten ve haritalayan sistemdir. İnternetin kullanılabilirliğini sağlayan bu yönetici sistem, 1980’lerden bu yana varlığını sürdürmektedir.

IP adresinizi sorgulamak için buraya tıklayın.

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