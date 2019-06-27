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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.06.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi telefonlara gelecek?

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İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi telefonlara gelecek?

Birçok yeniliği bir araya getirecek olan İOS 13, yakın zamanda kullanıcıların erişimine açılacak. İOS 13 güncellemesinden bazı cihaz sahipleri faydalanamayacak. Güncelleme içeriğinde kameradan mesajlaşmaya, ARKit'den perfomans detaylarına kadar birçok detayı içerisinde barındıran İOS 13 özellikleri ve ne zaman çıkacağı ile merak uyandırmaya devam ediyor. İşte, kullanıcıların merakla araştırdığı o gelişmeler

İOS 13 özellikleri ve ne zaman çıkacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Bir süredir binlerce kullanıcının araştırdığı konular arasında yer alan İOS 13 özellikleri, Apple tarafından yanıtlandı. Peki, birden fazla özelliği piyasaya sürecek olan İOS 13 ne zaman ve hangi telefonlara gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İOS 13 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:

– iPhone Xs
– iPhone Xs Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus

İPHONE 6 GÜNCELLEME PROGRAMINDAN ÇIKARILDI

Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6, iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış oluyor. iOS 13 güncellemesinin bu cihazlara yüklenebilmesi söz konusu olmayacak. 

BETA SÜRÜM İLE ERKEN KULLANIM MÜMKÜN 

iOS 13 beta sürümünü indiren kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümünü deneyimleme şansına sahip. Bunun için Apple Beta Software Program'ına kaydolmak yeterli. Ancak henüz beta sürümünde olmasından dolayı test sürecinin devam ettiğini ve bir dizi performans ve teknik sorunun bu sürümde yer alabileceğini de unutmamak gerekiyor.

İOS 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor.

İOS 13 İPHONE KULLANICILARINA HANGİ YENİLİKLERİ SAĞLAYACAK?

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak. 

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak. 

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek. 

Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.

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