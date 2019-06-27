İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi telefonlara gelecek?

İOS 13 özellikleri ve ne zaman çıkacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Bir süredir binlerce kullanıcının araştırdığı konular arasında yer alan İOS 13 özellikleri, Apple tarafından yanıtlandı. Peki, birden fazla özelliği piyasaya sürecek olan İOS 13 ne zaman ve hangi telefonlara gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İOS 13 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:



– iPhone Xs

– iPhone Xs Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

İPHONE 6 GÜNCELLEME PROGRAMINDAN ÇIKARILDI

Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6, iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış oluyor. iOS 13 güncellemesinin bu cihazlara yüklenebilmesi söz konusu olmayacak.

BETA SÜRÜM İLE ERKEN KULLANIM MÜMKÜN



iOS 13 beta sürümünü indiren kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümünü deneyimleme şansına sahip. Bunun için Apple Beta Software Program'ına kaydolmak yeterli. Ancak henüz beta sürümünde olmasından dolayı test sürecinin devam ettiğini ve bir dizi performans ve teknik sorunun bu sürümde yer alabileceğini de unutmamak gerekiyor.

İOS 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 13'ün planlanan tarihte bir değişiklik olmadığı taktirde en geç Ekim ayı içinde kullanıcıların cihazlarına sunulması bekleniyor.

İOS 13 İPHONE KULLANICILARINA HANGİ YENİLİKLERİ SAĞLAYACAK?



Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.



Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.



iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.



Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.



Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.