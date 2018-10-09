iOS 12.0.1 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Apple, dün akşam sessiz sedasız yeni iOS güncellemesini yayınlandı. iOS 12.0.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların bir süredir şikayet ettiği çok önemli bir sorun da ortadan kalktı!
Güncelleme notlarında bazı iPhone XS’lerde Lightning kablosu takıldığında ortaya çıkan şarj olmama probleminin ve 5 GHz’lik kablosuz ağlar yerine 2.4 GHz’lik ağlara bağlanılmasına neden olan Wi-Fi hatasının giderildiği belirtiliyor.
iPad klavyesinde “.?123” tuşları ile ilgili sorunlar giderilirken, bazı video uygulamalarında altyazının görünmemesine neden olan ve Bluetooth kullanımını engelleyen sorunlar bu iOS sürümü ile ortadan kaldırılıyor.
iOS 12’nin ilk ara güncellemesini alan Apple modelleri şu şekilde;
– iPad Air
– iPad Air 2
– iPad Pro
– iPad 9.7
– iPad mini 2
– iPad mini 3
– iPad mini 4
– iPod touch 6th
– iPhone 5s
– iPhone SE
– iPhone 6/6 Plus
– iPhone 6s/6s Plus
– iPhone 7/7 Plus
– iPhone 8/8 Plus
– iPhone X
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