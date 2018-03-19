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    Internet Archive 80'li yılların oyunlarını tekrar getirdi

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:

    80'li yılların unutulmaz oyunları Internet Archive tarafından tekrar hayata döndürüldü.

    80'li yıllarda Atari'nin rakibi olarak yer alan LCD oyunların neredeyse hepsi Internet Archive tarafından tekrar hayata döndürüldü. Dijital bir kütüphane olan Internet Archive bu çalışmayı 4 yıl önce başlatmıştı. Eski oyunların ve yazılımları korumak isteyen Internet Archive'in çalışmaları başarılı olmuşa benziyor.

    Internet Archive 80li yılların oyunlarını tekrar getirdi

    Sitede Pac-Man'den Donkey Kong'a kadar adını bildiğiniz, bilmediğiniz 60 markalık bir koleksiyon bulunuyor. Internet Archive'in sitesinden klavye ile ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunlar size nostaljik anlar yaşatabilir.

    Etiketler: Internet Archive , Eski oyunlar , Oyun , 80'lerin oyunları , Oyna
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