Instagram'da video nasıl indirilir?

Popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da dolaşırken bir videoyu çok beğendiniz ve indirmek istiyorsunuz. Ama nasıl indireceğinizi bilmiyorsunuz. İşte Instagram'dan video indirmenin yolu!

Instagram kullanıcıları bir videoyu indirmek istediğinde, bunu direkt uygulama üzerinden gerçekleştiremiyor. Instagram'dan bilgisayarınıza veya telefonunuza video indirmek istediğinizde şu işlemleri yaparak, kolaylıkla video indirebilirsiniz: - Öncelikle indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalayın. - https://downloadgram.com sitesine gidin ve arama çubuğuna, kopyaladığınız linki yapıştırın. - Biraz bekledikten sonra karşınıza çıkan "Download" seçeneğine tıklayın. - Bu sayede otomatik olarak video indirme işlemi başlayacaktır.