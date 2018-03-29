Instagram'da video nasıl indirilir?

Instagram kullanıcıları bir videoyu indirmek istediğinde, bunu direkt uygulama üzerinden gerçekleştiremiyor. Instagram'dan bilgisayarınıza veya telefonunuza video indirmek istediğinizde şu işlemleri yaparak, kolaylıkla video indirebilirsiniz:
- Öncelikle indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalayın.
- https://downloadgram.com sitesine gidin ve arama çubuğuna, kopyaladığınız linki yapıştırın.
- Biraz bekledikten sonra karşınıza çıkan "Download" seçeneğine tıklayın.
- Bu sayede otomatik olarak video indirme işlemi başlayacaktır.