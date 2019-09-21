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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.09.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Instagram'a uzun süredir beklenen özellik nihayet geldi

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Instagram'a uzun süredir beklenen özellik nihayet geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram'ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan Instagram’a yeni güncelleme geldi. Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik, tüm instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı.

Peki Instagram üzerinden gönderi zamanlama nasıl yapılır?

Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor.

Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz.

Hikaye Planlamak isteyenler ne yapacak?

Hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız.

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