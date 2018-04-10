Instagram yine Snapchat'in bir özelliğini 'çalıyor'
Facebook, Snapchat'i satın alamadığından dolayı bütün platformlarına Hikayeler özelliğini getirmişti. Bu özelliği getirerek Snapchat'e büyük bir darbe vuran şirket şimdi ise Instagram nametags özelliği ile geliyor.
Snapchat'te kullanıcılar birbirlerini QR kod tabanlı bir sistem ile takip edebiliyorlar. Bu özellik artık Instagram'a da geliyor. Özellik, Instagram Hikayeler bölümüne kamera ile taranabilecek bir özel resim oluşturmanıza imkan sağlıyor.
Bu resimi taratan kişiler birbirlerini artık daha kolay takip edebilecekler. Nametags özelliğinden bu resimi tasarlarken filtre, arka plan ve emoji kullanabileceksiniz. Bu özellik şuan iOS platformunda test halinde. İlerleyen aylarda bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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