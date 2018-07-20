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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.07.2018 - 07:32, Son Güncelleme:

Instagram son görülme kapatma | İşte yolu

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Instagram son görülme kapatma | İşte yolu

Gelen güncellemeyle kullanıcılar Facebook'ta olduğu gibi Instagram'da da DM ekranında karşısındaki kişinin kaç dakika önce aktif olduğunu görebiliyr. Instagram'da son görülme nasıl kapatılır?

Instagram'ın yeni işlevi "en son aktif olduğunuz" saati arkadaşlarınızın görmesine izin veriyor. Direkt mesajlarda, kullanıcı adının altında görünen bu bilgi, birçok kullanıcı için bir gizlilik ihlali niteliğinde.

Instagram son görülme kapatma | İşte yolu

"Son Görülme" Bilgisini Kimler Görebiliyor?

Son görülme saatiniz herkese değil, sadece direkt mesaj gönderdiğiniz ve Instagram'da takip ettiğiniz kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Hesabınız herkese açıksa ve takip etmediğiniz bir kişi size DM yollarsa, son aktif olduğunuz saati göremiyor.

Bir Instagram yetkilisinin açıklamasına göre Instagram uygulamasının 25. sürümü ve sonrası bu işlevi destekliyor. Yani Aralık 2017'den sonra Instagram'ı güncellediyseniz, bu işleve sahipsiniz demektir. Bu sürümden eski bir sürümü kullanıyorsanız, ne arkadaşınız son aktif olduğunuz saati görebiliyor, ne de siz başkalarının son görülme bilgisini görebiliyorsunuz.

Instagram'ın Son Görülme İşlevi Nasıl Kapatılır?

- Sağ alttan profil simgesine dokunun.

- Şimdi uygulama ayarlarına gidin. Bunun için iPhone'da çark simgesine, Android'de ise sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunmanız gerekiyor.

- Aşağı kaydırın ve "Hareket Durumunu Göster" düğmesini kapalı konuma getirin.

Hepsi bu kadar. İşlevi kapattıktan sonra siz de arkadaşlarınızın son görülme bilgisini göremeyeceksiniz. Yani bu gizlilik işlevinden faydalanmanın sonucunda, başkalarını gözetlemekten de vazgeçmeniz gerekecek.

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