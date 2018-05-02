Instagram şifremi unuttum nasıl kurtarabilirim?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'ı, kullanıcılar günlük hayatında oldukça aktif olarak kullanıyorlar. Ancak bazen insanlar Instagram hesabının şifresini unutabiliyor. Instagram hesabınızın şifresini unuttuysanız işte yapmanız gerekenler...
Instagram hesabınızın şifresini unuttuysanız hiç endişe etmenize gerek yok. Çünkü hesabınıza erişmek için birçok yol bulunuyor. Bu yollardan ilki bilgisayardan Instagram'ın sayfasına girerek "Unuttun mu?" yazısına tıklamalısınız.
Daha sonra karşınıza çıkan ekranda mail adresinizi veya kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Bu bilgileri girip yolladıktan sonra size mail adresinize Instagram'dan bir e-posta gelecektir. Bu e-posta'daki bağlantıya tıklayarak şifrenizi yenileyebilirsiniz. Veya telefonunuzdan girip İnstagram şifre sıfırlama seçeneğine tıklayarak şifrenizi yine aynı adımlarla sıfırlayabilirsiniz.
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