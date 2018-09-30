Instagram kapatma silme nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
30.09.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Instagram kapatma silme nasıl yapılır?

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Instagram kapatma silme nasıl yapılır?

Instagram kapatma silme nasıl yapılır? Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız çok basit bir yolu var. Instagram'ı öncelikle telefon başında donduramayacağınızı söyleyerek başlayalım; dondurma işlemi sadece bilgisayar üzerinden yapılabiliyor. İşte Instagram dondurma linki ve beraberinde dondurma işlemini yapmanın yolu...

Instagram dondurma linkini kullanarak Instagram hesabınızı kolayca kapatabilirsiniz. Bunun için öncelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden girip Profili Düzenle kısmına tıklayın. Ardından hemen sağ bölmede en altta göreceğiniz 'Hesabımı geçici olarak kapat' seçeneğine tıklayın. Ardından çıkan ekranda ise hesabınızın neden kapatıldığı soruluyor. Herhangi bir neden belirtip şifrenizi girerek hesabınızı kapatabilirsiniz. Hepsi bu! 

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ TÜRKÇE | TIKLAYIN

Hesabınızı kapattıktan sonra 24 saat geçmeden yeniden aktif edemezsiniz. Hemen açmaya çalışmayın yanlış şifre hatası verecektir. Ayrıca bilgisayar üzerinden oturum açmaya çalışıyorsanız açamazsınız, Instagram hesabı dondurduktan sonra telefon üzerinden giriş yaparak aktif etmeniz gerekmektedir.

Evet bir yazımızın daha sonuna geldik. Bu yazımızda instagram dondurma, geçiçi olarak hesap kapatma, instagram hesabı dondurma konusunda yardıma ihtiyaç duyanlar arkadaşlar için bilgi vermeye çalıştık. Sorularınız ve sorunlarınızla ilgili olarak aşağıdaki yorum bölümünden sorularınızı iletirseniz kısa süre zarfında sizinle iletişime geçeceğimizden emin olabilirsiniz.

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