Instagram hesap silme linki | Türkçe
Instagram hesabı silme işlemi için çok basit bir yol izleyeceksiniz. Dünya çapında en popüler uygulamalardan biri olan Instagram, ülkemizde de hemen hemen herkes tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Çoğu kişinin zorlandığı Instagram hesabını tamamen silme veya geçici olarak dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklıyoruz.
Instagram hesabınızı silerseniz tüm paylaşımlarınız (fotoğraf, video) ve tüm etkileşimleriniz (yorumu beğeni, mesaj) silinir. Instagram hesabınızı kapatmak konusunda kararsızsanız hesap dondurma işlemini de kullanabilirsiniz. Ancak kalıcı olarak Instagram hesabınızı silmek istiyorsanız haberimizden bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.
INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ TÜRKÇE
Yukarıdaki linke tıklayın.
– Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazın
-“Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna uygun bir seçeneğe tıklayın.
-Ardından “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” seçeceğini tıklayın
-Gelen uyarıya “tamam” deyin.
-Böylece hesabınız kalıcı olarak silinir.
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