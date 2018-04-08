Instagram hesap sil | hesap kapatma
Instagram'ta hesabınızı kapatmak yani silmek istiyorsanız pek uğraşmanıza gerek yok. Instagram kullanıcıları ayarlardan hızlıca hesabını kapatabilir. İşte Instagram'da hesap silmenin yolu... Ancak baştan uyaralım, Instagram hesabınızı silmek dondurma işlemine benzemez ve silinen hesaplar bir daha geri getirilemez.
Bu bölümde masaüstü veya dizüstü bir bilgisayar üzerinden instagram hesabınızı nasıl kapatabileceğinizi anlatıyoruz. Öncelikle https://www.instagram.com/ adresine giderek hesabınıza giriş yapınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ linkine tıklayınız. Daha sonra karşınıza yukarıda ki resimde ki gibi bir alan çıkacaktır. Bölümde de “Hesabını neden siliyorsun?” sorusu için verilen seçeneklerden birini yanıt olarak seçiniz.
Seçiminizi yaptıktan sonra ise altta gelen kutucuğa hesap şifrenizi yazıp, alt bölümde yer alan “Hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna tıklayarak hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.
Telefon Üzerinden Instagram Hesap Silme
Eğer bir bilgisayara erişiminiz yok veya instagram hesap kapatma işleminizi telefonunuz üzerinden yapmak istiyorsanız aşağıda ki adımları takip etmelisiniz.
1. Telefonunuz üzerinden öncelikle instagram uygulamasını açınız.
2. Uygulamayı açtıktan sonra sağ altta ki ufak profil resminize tıklayarak, profil sayfanıza geçiş yapınız.
3. Profil sayfanız açıldıktan sonra sağ üstte yer alan alt alta üç nokta işaretine tıklayarak seçenekler menüsünü açınız.
4. Açılan seçenekler menüsünde sayfayı aşağıya kaydırarak “Destek” başlığı altında ki “Instagram Yardım Merkezi” linkine tıklayınız.
5. Yukarıda ki adımdan sonra tarayıcınız açılacak ve resimde ki gibi bir sayfa karşınıza çıkacaktır. Karşınıza çıkan bu sayfadan “Hesabınızı Yönetme” seçeneğini seçiniz.
6. Ardından açılan sayfadan “Hesabınızı Silme” seçeneğini seçiniz.
7. Ardından karşınıza iki tane şık çıkacaktır, birinci şık hesabınızı geçici olarak kapatmanızı yani dondurmanızı sağlar. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için instagram hesap dondurma isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Biz ise hesabımızı kalıcı olarak kapatmak için bu sayfada ki ikinci şık olan “Hesabımı nasıl silerim?” seçeneğini seçiyoruz.
8. Sonrasında açılan sayfada “Hesabımı sil sayfasına gidin.” linkine tıklıyoruz.
9. Daha sonra işleminize devam edebilmeniz için instagram giriş sayfası karşınıza gelecektir, burada kullanıcı bilgilerinizi girerek “Giriş yap” butonuna tıklıyorsunuz.
10. Açılan sayfada size hesabınızı neden silmek istediğinizi soracaktır, kendinize uygun gelen seçeneği seçiniz.
11. Kendinize uygun olan seçeneği seçtikten sonra bu kısmın altına gelen bölüme hesap şifrenizi giriniz ve altta yer alan “Hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna tıklayınız.
12. Son olarak da karşınıza gelen bu uyarıya “TAMAM” yanıtını veriniz.
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