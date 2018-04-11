Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
11.04.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır?

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Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır?

Popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'dan hesap açmak çok kolay. Siz de birkaç işlemle kolaylıkla Instagram hesabı oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte, Instagram hesabı açma işlemi hakkında merak edilen tüm detaylar

Instagram, fotoğraf ve video paylaşmanıza olanak sağlayan sosyal platformlarından birisi. Eğer siz de Instagram'dan bir fotoğraf veya video paylaşmak ve bunu takipçilerinize göstermek istiyorsanız, kaydolmak çok basit. İşte Instagram'a kaydolmanın yolu!

INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

- İlk olarak Instagram'ın sitesine gidin.

- Sonrasında karşınıza çıkan sayfadan sizden ilk olarak giriş yapmanız istenecek. Ancak, siz hesap açacaksınız. Bu nedenle giriş yapma blogunun alt kısmında yer alan "Kaydol" bölümüne tıklamalısınız. 

Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır

- Ardından sizden istenen bölümleri doldurun. O bölümler:

Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır

    - Cep telefonu numaranızı ya da e-posta adresinizi girin.

    - Adınızı ve soy adınızı girin.

    - Instagram'da birilerinin sizi aramak istediğinde görecekleri bir kullanıcı adı girin.

    - Son olarak şifrenizi belirleyin.

- Bu alanları doldurduktan sonra, eğer cep telefonu numaranızla kaydolmak istediyseniz size Facebook'tan bir onay mesajı gelecek. O onay mesajını da karşınıza çıkan bölüme girdiğiniz andan itibaren bir Instagram kullanıcısı olacaksınız.

Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır

- Eğer mail adresinizle bu işlemleri yaptıysanız, size bir mail gelecek ve oradan da hesabınızı onaylamanız istenecek. Ardından, yine Instagram'a gönül rahatlığıyla giriş yapabileceksiniz. 

Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır

Ek bilgi olarak, eğer bir Facebook hesabınız var ise yine Instagram'ın "Kaydol" bölümünden "Facebook ile Giriş Yap" seçeneğine tıklayarak Facebook üzerinden de kaydolabilirsiniz. 

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