Instagram hesap açma | Instagram hesabı nasıl açılır?
Popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'dan hesap açmak çok kolay. Siz de birkaç işlemle kolaylıkla Instagram hesabı oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte, Instagram hesabı açma işlemi hakkında merak edilen tüm detaylar
Instagram, fotoğraf ve video paylaşmanıza olanak sağlayan sosyal platformlarından birisi. Eğer siz de Instagram'dan bir fotoğraf veya video paylaşmak ve bunu takipçilerinize göstermek istiyorsanız, kaydolmak çok basit. İşte Instagram'a kaydolmanın yolu!
INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?
- İlk olarak Instagram'ın sitesine gidin.
- Sonrasında karşınıza çıkan sayfadan sizden ilk olarak giriş yapmanız istenecek. Ancak, siz hesap açacaksınız. Bu nedenle giriş yapma blogunun alt kısmında yer alan "Kaydol" bölümüne tıklamalısınız.
- Ardından sizden istenen bölümleri doldurun. O bölümler:
- Cep telefonu numaranızı ya da e-posta adresinizi girin.
- Adınızı ve soy adınızı girin.
- Instagram'da birilerinin sizi aramak istediğinde görecekleri bir kullanıcı adı girin.
- Son olarak şifrenizi belirleyin.
- Bu alanları doldurduktan sonra, eğer cep telefonu numaranızla kaydolmak istediyseniz size Facebook'tan bir onay mesajı gelecek. O onay mesajını da karşınıza çıkan bölüme girdiğiniz andan itibaren bir Instagram kullanıcısı olacaksınız.
- Eğer mail adresinizle bu işlemleri yaptıysanız, size bir mail gelecek ve oradan da hesabınızı onaylamanız istenecek. Ardından, yine Instagram'a gönül rahatlığıyla giriş yapabileceksiniz.
Ek bilgi olarak, eğer bir Facebook hesabınız var ise yine Instagram'ın "Kaydol" bölümünden "Facebook ile Giriş Yap" seçeneğine tıklayarak Facebook üzerinden de kaydolabilirsiniz.
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