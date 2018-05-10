Instagram çöktü mü? Instagram akışı neden yenilenmiyor?
Sosyal medya mecraları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Instagram'da bir süredir sorun yaşanıyor. Kullanıcıların giriş mobil olarak giriş yapmaya çalıştığında akış yenilenmezken, bilgisayardan giriş yapmak isteyenlerin karşısına da '5xx Server Error' hatası çıkıyor.
Kullanıcıların bazıları Instagram hesaplarında sorun yaşamazken, bazı kullanıcılar ise sorun yaşıyor. 'Instagram çöktü mü, Instagram şuan çalışıyor mu?' sorusunun cevabını araştıranların sayısı ise hayli fazla.. Instagram'da yaşanan bu problemin dünya genelinde yaşanan bir sorun olduğu düşünülüyor.
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