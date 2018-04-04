Instagram Apple Watch'ta artık yok!

Apple, 1 Nisan tarihinde Apple Watch'da Instagram uygulamasını devre dışı bırakmıştı. Şimdi ise yayınlanan 39.0 güncellemesi ile, Apple Watch'un Instagram desteği tamamen sona erdi. Sadece Apple cihazlarına yapılan bu güncellemenin açıklamasında genel hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yazsa da işin aslı Apple Watch desteğinin ortadan kalkması.

Bu yaşanan durumun nedeni olarak ise Apple'ın getirdiği kısıtlamalar gösteriliyor. Ayrıca Instagram uygulamasında WatchKit 1.0'dan beri saat çalışmıyor. Uygulama LTE bağlantısı ve video desteği gibi özelliklere de sahip değil.