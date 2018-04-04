Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Instagram Apple Watch'ta artık yok!

    Instagram Apple Watch'ta artık yok!

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    Daha önce Twitter, Google, Amazon ve Slack gibi şirketler Apple Watch desteğini sonlandırmıştı. Şimdi ise bu şirketlere Instagram da katılıyor.

    Apple, 1 Nisan tarihinde Apple Watch'da Instagram uygulamasını devre dışı bırakmıştı. Şimdi ise yayınlanan 39.0 güncellemesi ile, Apple Watch'un Instagram desteği tamamen sona erdi. Sadece Apple cihazlarına yapılan bu güncellemenin açıklamasında genel hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yazsa da işin aslı Apple Watch desteğinin ortadan kalkması.

    Instagram Apple Watchta artık yok

    Bu yaşanan durumun nedeni olarak ise Apple'ın getirdiği kısıtlamalar gösteriliyor. Ayrıca Instagram uygulamasında WatchKit 1.0'dan beri saat çalışmıyor. Uygulama LTE bağlantısı ve video desteği gibi özelliklere de sahip değil. 

    Etiketler: Desteği sonlandı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri