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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.12.2018 - 06:59, Son Güncelleme:

InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

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InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın sismik inceleme aracı InSight, depremölçer (sismometre) enstrümanını Mars yüzeyine yerleştirdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, InSight'ın en önemli veri toplama araçlarından biri olan "İç Yapı İçin Sismik Deney Aracı" (SEIS) adı verilen depremölçer cihazını, Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirdiği belirtildi.

NASA, InSight'ın robotik kolunun SEIS'i yüzeye kondurduğu anın bir fotoğrafını yayımladı. 

InSight proje yöneticisi Tom Hoffman, "Aracın Mars'taki etkinliklerinin zamansal seyri umduğumuzdan da iyi gidiyor. Sismometreyi güvenle yüzeye yerleştirmiş olmak hepimiz için harika bir Noel hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

SEIS'in ardından InSight'ın ısıölçer enstrümanı Isı Akış ve Fiziksel Özellikler İnceleme Aracı'nı (HP3) yüzeye yerleştirecek.

Öte yandan ayrı bir inceleme aracına sahip olmayan Dönüş ve İç Yapı Deneyi'nin de (RISE), InSight'ın radyo dalgalarını kullanarak Kızıl Gezegen'in çekirdek tabakası hakkında veri toplamaya başladığı kaydedildi.

Mars'a, 6 ay süren yolculuğun ardından 26 Kasım'da ulaşan InSight, Kızıl Gezegen'de sismik incelemeler yapacak ve Mars'ın yeraltı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

NASA'nın diğer Mars keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da kısaca "MER-B" olarak adlandırılan Opportunity de NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 2004'te gezegende Meridiani Planum Platosu'na inerek gezegen topoğrafyasına ilişkin gözlemler yapmaya başlamıştı.

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