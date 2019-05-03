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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
03.05.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

İnsansız kara aracı 'Fedai' görev bekliyor

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İnsansız kara aracı 'Fedai' görev bekliyor

Son dönemlerde savunma sanayisinde geliştirilen insansız kara araçları güvenlik güçlerinin kullanımına hazırlanmaya devam ediyor.

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF'19) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fuarda sergiledikleri insansız kara aracı "Fedai" ile ilişkin bilgiler verdi.

Şirketin yaklaşık dört yıldır savunma sanayisinde insansız sistemler üzerine çalışmalar yaptığına dikkati çeken Derebaşı, "Tosun" adını verilen uzaktan kumandalı zırhlı iş makineleri ile bu işe girdiklerini dile getirdi.

Derebaşı, daha sonra küçük insansız kara araçlarını envantere sokma çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Özgür Derebaşı, son geliştirdikleri ve "Fedai" adı verdikleri insansız kara aracının özellikle meskun mahallerde ve dar sokaklarda teröristlerin tespit teşhis ve elimine edilmesi için kullanılabildiğini belirterek, "Gerekli olduğu yaralı kurtarma araç kurtarma gibi görevleri de icra edebiliyor. Üzerinde olan taşıma sistemi sayesinde yaklaşık 500 kilograma kadar olan yükleri çekebiliyoruz. Ayrıca araç üzerindeki platforma farklı silah ve algılayıcılar da ekleyebiliyoruz." diye konuştu.

Fedai'nin özellikle engebeli arazilerde testlerinin yapıldığını anlatan Derebaşı, "Ürünün üzerindeki silah kulesiyle ilgili testlerimizi de tamamladık. Hem hedef takibi hem otomatik hedef algılama ve konumlama özelliklerini de silah kulemize eklediğimizde operasyon robotumuz bir asker haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Derebaşı, üretim aşamalarıyla ilgili de bilgi vererek, bir ay içerisinde 20 adet Fedai'nin üretiminin yapılıp teslim edilebileceğini belirterek, Türkiye'nin artık insansız sistemlerde başka ülkelere konsept yaratan bir ülke haline geldiğini anlattı.

Fedai ile 2 kilometre uzaklıkta iletişim kurulabiliyor

Söz konusu insansız kara aracı, 8 saat kesintisiz operasyona katılabilme özelliğine sahip, Görüş alanında 2 kilometre, şehir içerisinde ise 7 yüz metre sinyal bozuculardan etkilenmeden iletişim kurabiliyor.

Araç merdiven çıkıp hendeklerden geçebiliyor. Fedai'nin zırhlı zırhsız versiyonları da bulunuyor.

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