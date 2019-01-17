İnsanlar birbirleriyle 'emoji' diliyle iletişim kuracak

Toprağı olmayan, dolayısıyla sınırları da olmayan bu devlet yenilikleriyle baş döndürmeye devam ediyor. Birleşik Dünya Devleti’nin bölünerek yok olmanın değil, birleşerek var olmanın formülü olduğunu ifade eden Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, “Resmî bir dili, dini, ırkı olmayacak olan bu devlette aynı zamanda dünyadaki bütün diller geçerli olacak.” dedi.

Birleşik Dünya Devleti’nin resmî bir dili olmayacağını kesin bir şekilde ifade eden Enis Timuçin, birleşen yeni dünyada insanların birbirleriyle global bazda rahatlıkla iletişim kurabilmelerini sağlayabilmek amacıyla tüm dünyanın anlayabileceği, emojilerle geliştirilmiş ortak bir dil kullanmayı planladıklarını belirtti.

Günümüzde milyarlarca insanın zaten öğrenmiş ve kullanmakta olduğu emojileri bir dile dönüştürdüklerini ve uzun süredir yaptıkları çalışmalar sonucunda bu dili ciddi manada geliştirerek birçok farklı anlamı içinde barındıran bir dil haline getirdiklerini ifade eden Timuçin, üzerinde çalıştıkları bu dil sayesinde dünya üzerindeki bütün insanların birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurmalarını sağlayacaklarını açıkladı. Dilin, insanları bir araya getirerek aralarında ortak duygusal bağlar kurdurabilme özelliği olduğuna da vurgu yapan Timuçin, bütün dünya tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek güçte olacak şekilde geliştirdikleri Emoji Dilinin, bu bağın tüm dünya insanları tarafından kurulmasında da anahtar rol oynayacağını ifade etti.

Ortak bir dile sahip olmanın aidiyet duygusunu geliştirdiğini ve Emoji Dili sayesinde insanların sahip oldukları aidiyet duygularının, dünyanın sadece bir kısmını değil tamamını kapsayacak bir hal alacağını ve böylece kendilerini sadece yaşadıkları bölgeye değil tüm dünyaya ait hissedip ona sahip çıkmak istemelerini sağlayacağını belirten Timuçin, “Böylece Birleşik Dünya Devleti, bir yandan dünyanın farklı dillerin ve kültürlerin zenginlikleriyle beslenmesine katkı sağlarken, bir yandan da emoji dilini kullanarak dünya üzerindeki tüm insanların ortak bir duyguya ve kültüre sahip olmalarını da planlıyoruz.” dedi.

“Emoji dilinin evrenselliği sayesinde, insanlar bir yandan kendilerini ana dillerinde özgürce ifade etmeye devam ederken, bir yandan da dünya üzerindeki diğer tüm insanlarla duygu, düşünce ve isteklerini bütün canlılığıyla paylaşma fırsatı bulacaklardır.” diyen Timuçin, bu dilin kişiler arası iletişimin yanı sıra kitlesel iletişim amacıyla da rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti.