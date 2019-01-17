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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.01.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

İnsanlar birbirleriyle 'emoji' diliyle iletişim kuracak

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İnsanlar birbirleriyle 'emoji' diliyle iletişim kuracak

Birleşik Dünya Devleti'nin kurucusu Enis Timuçin, bütün dünya tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek güçte olacak şekilde geliştirdikleri Emoji Dili'nin, bu bağın tüm dünya insanları tarafından kurulmasında da anahtar rol oynayacağını ifade etti.

Toprağı olmayan, dolayısıyla sınırları da olmayan bu devlet yenilikleriyle baş döndürmeye devam ediyor. Birleşik Dünya Devleti’nin bölünerek yok olmanın değil, birleşerek var olmanın formülü olduğunu ifade eden Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, “Resmî bir dili, dini, ırkı olmayacak olan bu devlette aynı zamanda dünyadaki bütün diller geçerli olacak.” dedi.

Birleşik Dünya Devleti’nin resmî bir dili olmayacağını kesin bir şekilde ifade eden Enis Timuçin, birleşen yeni dünyada insanların birbirleriyle global bazda rahatlıkla iletişim kurabilmelerini sağlayabilmek amacıyla tüm dünyanın anlayabileceği, emojilerle geliştirilmiş ortak bir dil kullanmayı planladıklarını belirtti.

Günümüzde milyarlarca insanın zaten öğrenmiş ve kullanmakta olduğu emojileri bir dile dönüştürdüklerini ve uzun süredir yaptıkları çalışmalar sonucunda bu dili ciddi manada geliştirerek birçok farklı anlamı içinde barındıran bir dil haline getirdiklerini ifade eden Timuçin, üzerinde çalıştıkları bu dil sayesinde dünya üzerindeki bütün insanların birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurmalarını sağlayacaklarını açıkladı. Dilin, insanları bir araya getirerek aralarında ortak duygusal bağlar kurdurabilme özelliği olduğuna da vurgu yapan Timuçin, bütün dünya tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek güçte olacak şekilde geliştirdikleri Emoji Dilinin, bu bağın tüm dünya insanları tarafından kurulmasında da anahtar rol oynayacağını ifade etti.

Ortak bir dile sahip olmanın aidiyet duygusunu geliştirdiğini ve Emoji Dili sayesinde insanların sahip oldukları aidiyet duygularının, dünyanın sadece bir kısmını değil tamamını kapsayacak bir hal alacağını ve böylece kendilerini sadece yaşadıkları bölgeye değil tüm dünyaya ait hissedip ona sahip çıkmak istemelerini sağlayacağını belirten Timuçin, “Böylece Birleşik Dünya Devleti, bir yandan dünyanın farklı dillerin ve kültürlerin zenginlikleriyle beslenmesine katkı sağlarken, bir yandan da emoji dilini kullanarak dünya üzerindeki tüm insanların ortak bir duyguya ve kültüre sahip olmalarını da planlıyoruz.” dedi.

“Emoji dilinin evrenselliği sayesinde, insanlar bir yandan kendilerini ana dillerinde özgürce ifade etmeye devam ederken, bir yandan da dünya üzerindeki diğer tüm insanlarla duygu, düşünce ve isteklerini bütün canlılığıyla paylaşma fırsatı bulacaklardır.” diyen Timuçin, bu dilin kişiler arası iletişimin yanı sıra kitlesel iletişim amacıyla da rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti.

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