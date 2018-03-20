Infinity War ölecek karakterler hangileri?

Infinity War'da en çok ölmesi beklenen karakter ise Vision. Thanos'un Sonsuzluk Eldiveninde ki bütün taşları tamamlaması gerekiyor. Vision kafasında da Zihin Taşı bulunuyor. Bu yüzden Thanos'un Dünya'ya geldiğindeki ilk kişi Vision olacak. Yayınlanan fragmanda da gördüğümüz gibi Vision kafasındaki taş alınıyor.. Bu taşın alınması sonucunda büyük bir ihtimalle Vision'ın ölümü gözüküyor.

Infinity War'da ölmesi beklenen bir diğer karakter ise Heimdall. Bu karakterde de Vision'da olduğu gibi zırhında bir sonsuzluk taşı bulunuyor. Ruh taşını zırhında bulunduran Heimdall'ı oynayan oyuncu daha önce MCU'ya bağlı olduğundan duyduğu bir bunalımı söylemişti. Sözleşmesini iptal etme noktasına gelen oyuncunun bu yüzden canlandırdığı karakter Heimdall'ın kesin ölmesi bekleniyor.

Ölmesi beklenen bir diğer karakter ise Hawkeye. Karakteri canlandıran oyuncu Jeremy Renner'ın iki filmlik sözleşmesi kalmış. Ayrıca diğer karakterlere göre güçsüz kalan karakterin bu filmde ölmesi bekleniyor.

Bir diğer ölmesi beklenen karakter ise Iron Man. Iron Man'i canlandıran oyuncu Robert Downey Jr, MCU'da en sevilen oyunculardan biri. Ancak oyuncu Nisan ayında 52 yaşında olacak. Ayrıca oyuncunun 3 adet sözleşmesi kalmış. Bu sözleşmelerden biri Homecoming diğer ikisi de Yenilmezler için olacak. Son olarak Iron Man The Avengers filminde ölümü göze alarak füzeyi uzaya çıkarmıştı. Bu gibi fedakarlıkları çizgi roman dünyasında da yapan karakterin bu filmde de Thanos'u durdurmak için kendini feda etmesi de olasılıklar arasında yer alıyor.

Son olarak ölmesi beklenen karakterler arasında Captain America yer alıyor. Ciwil War'da ölmesi beklenen karakterin ölmemesi üzerine bu filmde ölmesi bekleniyor. Daha önce Chris Evans tarafından yapılan Infinity War Captain America için son film olacağı sözü de bu düşünceyi destekler nitelikte. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Chris Evans sözleşmeyi uzatmak istediğini de söylemişti.