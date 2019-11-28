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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.11.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

İndirme yazılımı, kullanıcı bilgisine odaklanıyor

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İndirme yazılımı, kullanıcı bilgisine odaklanıyor
Fotoğraf: ESET

Siber güvenlik uzmanları, kendisini ‘Default Print Monitor‘ yani ‘Varsayılan Yazıcı Monitörü‘ olarak kaydeden, çok sayıda aşamaya ve geleneksel olmayan birçok tekniğe sahip yeni bir indirme (download) yazılımı keşfettiler. Araştırmacıların ‘DePriMon‘ adını verdiği bu kötü amaçlı yazılım, sistem ve kullanıcı bilgilerini toplamaya odaklanıyor.

Uzmanlar, teknik anlamda ilginç bir download yazılımı tespit etti. Geleneksel olmayan birçok tekniğin arasında bir tanesi özellikle göze çarpıyor. Kötü amaçlı yazılım, “Default Print Monitor" adı altında yeni bir yerel port oluşturuyor. Zararlı yazılım DePriMon adını da buradan alıyor. 

ESET’in elde ettiği veriler, kötü amaçlı DePriMon yazılımının en azından Mart 2017'den beri aktif durumda olduğunu ortaya koyuyor. DePriMon, Orta Avrupa merkezli özel şirketlerde ve Orta Doğu bölgesindeki bilgisayarlarda algılandı. 

Araştırmacılar, DePriMon'un sıra dışı derecede gelişmiş bir indirme yazılımı olduğunu, geliştiricilerinin mimarisini oluştururken ve önemli bileşenlerini tasarlarken ekstra çaba sarf ettiğini düşünüyorlar. 

Asla diskte depolanmıyor

DePriMon belleğe indiriliyor ve yansıtıcı DLL yükleme tekniği kullanılarak doğrudan bellekten yürütülüyor. Asla diskte depolanmıyor. İçinde ilginç öğelerin yer aldığı, şaşırtıcı derecede kapsamlı bir yapılandırma dosyasına sahip, şifrelemesi düzgün uygulanmış ve komuta-kontrol iletişimini etkili bir şekilde koruyor. 

Sistem ve kullanıcı bilgisi topluyor

Sonuç olarak DePriMon, bir veri yükünü indirip çalıştıracak ve bu süreçte sistem ve kullanıcısı ile ilgili bazı temel bilgileri toplayacak şekilde tasarlanmış güçlü, esnek ve kararlı bir araç olarak dikkat çekiyor. 

Zararlı yazılımlarla ilgili veri tabanlarını analiz eden ancak söz konusu tekniği kullanan başka örneğe rastlamayan araştırmacılara göre DePriMon, ‘Bağlantı Noktası Monitörleri‘ tekniğini kullanan ilk örnek olarak öne çıkıyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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