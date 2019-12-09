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Teknoloji
09.12.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

İndirimli hamburger vaadiyle kandırmaya çalışan bankacılık truva atı

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İndirimli hamburger vaadiyle kandırmaya çalışan bankacılık truva atı

ESET, kurbanlarını sahte Facebook reklamlarıyla aldatmaya çalışan bankacılık truva atı Mispadu'yu tespit etti. Mispadu, fast food devi McDonald‘s’ın adını istismar ederek, sahte indirim kuponları yoluyla kişilerin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

Latin Amerika ülkelerinde kısa bir süre önce ESET tarafından tespit edilen Arnavaldo ve Casbaneiro truva atlarından sonra ESET uzmanları aynı bölgede bu kez de Mispadu bankacılık truva atını belirledi. 

Basılan tuşları kaydedebiliyor

Mispadu, diğer truva atlarına benzer şekilde olası kurbanlarını, kişisel detaylarını ve kimlik bilgilerini paylaşmaları için ikna etmeye çalışan sahte açılır pencereler kullanıyor. Ağırlıklı olarak Brezilya ve Meksika'da görülen Mispadu bankacılık truva atı, arka kapı işlevine sahip olmakla birlikte ekran görüntüleri alabiliyor, fare ve klavye eylemlerini taklit edebiliyor ve basılan tuşları kaydedebiliyor. 

Sahte McDonald’s indirim kuponlarını yem olarak kullanıyor

ESET araştırma ekibi, e-postalar ve kötü amaçlı reklamlar olmak üzere Mispadu’nun iki farklı dağıtım yöntemi kullandığını belirledi. Latin Amerika kökenli bankacılık truva atları arasında istenmeyen e-posta kullanımı yaygın olsa da kötü amaçlı reklam kullanımı oldukça nadirdir. 

Mispadu'nun arkasındaki siber saldırganlar, Facebook'a sahte McDonald's indirim kuponları sunan, sponsorlu reklamlar yerleştiriyor. Olası kurban reklama tıkladığında, içinde indirim kuponu görünümlü bir MSI yükleyicinin yer aldığı bir ZIP dosyası barındıran kötü amaçlı bir web sayfasına yönlendiriliyor. İndirilip yürütülmesi halinde bu dosyayı üç komut dosyasından oluşan bir zincir takip ediyor ve sonuçta Mispadu bankacılık truva atı indirilip çalıştırılmış oluyor. 

Bu truva atının en gelişmiş özelliği...

Brezilya'da Mispadu'nun ilginç ve kötü amaçlı Google Chrome uzantısı dağıttığı da görülüyor. Uzantı "Chrome'unuzu Koruyacağını" iddia ediyor ama bunun yerine kredi kartı ve online bankacılık verilerinizi çalmaya çalışıyor ama bununla da bitmiyor. Brezilya'da havale yapmak için barkod tabanlı bilet sistemi kullanan popüler ödeme sistemi Boleto'nun güvenliğini bile aşabiliyor. Yasal bir sitenin suistimal edilmesiyle üretilen, saldırganın banka hesabına bağlı bir Boleto biletindeki yasal barkodun yerini alması nedeniyle, Mispadu kötü amaçlı yazılım saldırısının en gelişmiş özelliği Boleto bileşeni olarak kabul ediliyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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