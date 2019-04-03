IMAX nedir?
Son zamanlarda teknolojide yaşanan büyük gelişmelerin ardından, beyaz perdede de önemli değişimler yaşandı. Bu gelişmelerle beraber IMAX teknolojisi de sinema dünyasında hayatımıza girdi. Sinema gösterimlerini farklı boyutlara taşıyan ve izleyicilerin daha fazla ilgisini çeken IMAX internette sıkça merak edilmeye başlandı. Peki, özellikle sinema tutkunlarının sorguladığı IMAX nedir? İşte merak edilenler...
Teknolojideki gelişmelerle beraber sinema dünyasında da IMAX salonlar son zamanlarda hayatımıza girdi. Gerçeğe en yakın 3 boyutlu sinama teknolojisi olan IMAX internet kullanıcılarının merak ettiği konulardan birini oluşturuyor. Peki, daha kaliteli görüntü ve ses sistemine sahip olan IMAX nedir? İşte İMAX teknolojisi ile ilgili bilgiler...
IMAX TEKNOLOJİSİ NEDİR?
IMAX, gerçeğe en yakın 3 boyutlu sinama teknolojisidir. Çift dijital projeksiyon cihazı, lazer hizalı dijital ses sistemi ve IMAX’in patentli salon geometrisi bileşenleri, sinema dünyasında en üst kalitede film kalitesi sunmak için hazırlanmıştır. IMAX perdesina yansıtılan görüntülerle, çevresel görüş açısının dışına taşarak, izleyiciye perdenin ortadan kalktığı hissini yaratır. IMAX salonlarında görüntüler, normal perdelerden farklı olarak, yüzde 110 daha büyük perdeye yansıtılır. Görüntülerin büyüklüğü izleyicilere adeta izledikleri filmin içindeymiş hissi yaratır. IMAX teknolojisinde ses sistemi de klasik sinama salonlarına göre daha kaliteli ve izleyicilerin adeta içine işleten bir teknoloji ile oluşturulmuştur.
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