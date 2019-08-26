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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
26.08.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

İlk yerli ve milli baz istasyonu 750 sahada hizmette

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İlk yerli ve milli baz istasyonu 750 sahada hizmette

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın operatörlere teslimatının devam ettiğini belirterek, "Geldiğimiz aşamada toplamda yaklaşık bin 500 ULAK baz istasyonu operatörlerimize teslim edildi. Bu baz istasyonlarından 750'si hizmet verirken, diğerlerinin kurulum çalışmaları devam ediyor." dedi.

Balcı, yaptığı açıklamada, ULAK'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkıları ve 100'den fazla şirketin katılımıyla Türk mühendislerince geliştirilen ilk milli baz istasyonu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, tasarımı tamamen yerli ULAK ile baz istasyonu üreten dünyanın 5 ülkesinden biri haline geldiğine işaret eden Balcı, haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek sistemin, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Balcı, ULAK Haberleşme AŞ'nin çalışmalarına "Türkiye'nin 5G ve ötesi için iletişim gücü" sloganıyla başladığını hatırlatarak, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında birinci fazda 508, ikinci fazda 326 olmak üzere toplamda 834 ULAK baz istasyonu siparişinin teslimatını tamamladıklarını aktardı.

Diğer taraftan her bir operatörün ilk etap siparişleri kapsamında toplamda 625 ULAK 4,5G baz istasyonu teslimatının yapıldığı bilgisini veren Balcı, eylül ayının ilk yarısında 125 teslimat daha gerçekleştirileceğini kaydetti. 

Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın operatörlere teslimatlarının süreceğini vurgulayarak, "Geldiğimiz aşamada toplamda yaklaşık bin 500 ULAK baz istasyonu operatörlerimize teslim edildi. Bu baz istasyonlarından 750'si hizmet verirken, diğerlerinin kurulum çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

ULAK'ın ticari operatör şebekelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Rize merkez, ODTÜ Teknokent gibi noktalarda hizmet verdiğini belirten Balcı, son bir ayda yapılan çalışmalarla özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden başlayarak, ticari şebekelerde de ULAK sistemlerinin yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

"Yeni siparişler için görüşmelerimiz sürüyor"

Balcı, Turkcell ile 2019-2023 dönemini kapsayan 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu için ticari sipariş anlaşması yapıldığını anımsatarak, "Daha önceki 250 siparişle Turkcell'in toplam siparişi 2 bin 900'e yükseldi. Türk Telekom ve Vodafone Türkiye'den ise 250'şer olmak üzere toplam 500 baz istasyonu siparişi aldık. Bu operatörlerimiz ile de yıllara sari ULAK siparişleri için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni siparişlere cevap vermek için hazır olduklarını vurgulayan Balcı, 4,5G baz istasyonlarına yatırımın 2024 yılına kadar devam etmesinin ve bu sürede yaklaşık 20 bin 4,5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi.

Balcı, bu yatırımın önemli bir bölümünün yerli ve milli ULAK baz istasyonlarıyla gerçekleştirilmesini hedeflediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda yeni siparişler için BTK koordinesinde operatörlerle görüşmelerimiz sürüyor. Geldiğimiz nokta, dünya çapındaki diğer üreticileri dikkate aldığımızda, başlangıç olarak son derece ümit verici. Süratle değişen, kendini yenileyen ve yüksek teknoloji gerektiren iletişim altyapılarında teknolojik, ekonomik ve siber güvenlik açılarından milli ve yerli ürünlerle yerimizi almalı ve bunu devam ettirmeliyiz."

ULAK Haberleşmenin geliştirdiği ULAK baz istasyonları ve MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi ile önemli bir fırsatı yakaladıklarına dikkati çeken Balcı, beklentilerinin bu gelişmelerle mevcut sipariş oranlarının artması ve rekabet gücü yüksek, çok daha maliyet etkin çözümleri üretebilecek şartların oluşması olduğunu dile getirdi.

"Bu altyapıyı ULAK 5G ve ötesine taşımak zorundayız"

Balcı, planları ötelemeden yerlilik ve millilik oranı hedeflerini yakalamak istediklerini ifade ederek, "Bir taraftan ULAK 4,5G'yi yaygınlaşırken, eş zamanlı olarak ULAK 5G için çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu altyapıyı ULAK 5G ve ötesine taşımak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. 

5G'ye giden yolun gerek teknolojik anlamda gerekse sahada 4,5G'den geçtiğini belirten Balcı, son iki yıldır bunu gündemlerinde tuttuklarını ve bu düşüncenin artık ilgili tüm uzmanlarca kabul edildiğini söyledi. 

Balcı, hedeflerinin 5G ve ötesi için geniş bant iletişim teknolojileri konusunda Türkiye'nin markası haline gelmek olduğunu kaydetti.

Telekom şebeke altyapılarında bugünden yeterli yerli ürünlerle yer alınmazsa 5G'ye geçildiğinde, yerli ve milli altyapı sistemleri için entegre olabilecek uygun ortam bulunmasında dahi güçlük çekileceği uyarısında bulunan Balcı, "Bu nedenle bir taraftan 4,5G'yi ürünleştirmeye, özelliklerini artırmaya gayret ederken, 5G için de konsantre şekilde ürün odaklı çalışmalarımızı tamamlamaya özen gösteriyoruz." dedi.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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