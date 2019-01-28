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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.01.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

İHA'lara hava kirliliğiyle mücadele görevi

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İHA'lara hava kirliliğiyle mücadele görevi

Kullanım alanı giderek artan insansız hava araçları (İHA) hava kirliliğiyle mücadelede de rol alabilecek.

Fabrika ve araçlardan yayılan gazların sebep olduğu hava kirliliğine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Gaz, partikül sensörleri gibi cihazlar yardımıyla havada bulunan maddelerin yoğunlukları tespit edilebiliyor ancak hava kirliliğinin tespit edilmesi önlem almak için tek başına yeterli olmuyor.

Bu amaçla yapılan çalışmalar ve bunların eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, hava kirliliğine ilişkin verinin güncel olmasını, yeni fabrikalar açılırken ve yerleşim yerleri inşa edilirken hava kirliliği verisinin dikkate alınmasını ve böylece canlılar için tehlike arz eden seviyedeki kirliliğin belirlenebilmesini sağlayan bir sisteme ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor.

Turkcell, bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek amacıyla İHA yardımıyla hava kirliliği durumuna uygun şehir planlaması önerisi oluşturulmasını sağlayan bir sistem geliştirdi.

Söz konusu sistemde, öncelikle İHA belirli bir bölge üzerinde uçarak, bünyesinde bulunan kamera vasıtasıyla o bölgeye ilişkin görüntüler toplayacak.

Toplanan görüntüler bir veri tabanında depolanacak. Görüntü işleme ve skorlama sunucusu tarafından veri tabanında depolanan veriler alınarak, görüntü işleme yöntemleri yardımıyla bölgede bulunan yeşil alan yoğunluğuna ve duman rengine/yoğunluğuna ilişkin veriler elde edilecek.

Görüntü işleme ve skorlama sunucusu elde ettiği yeşil alan ve duman verisini kullanarak bir hava kirliliği skoru belirleyecek. Bu sayede bölgede açılması uygun olan fabrikalara, sanayi bölgelerine ve inşa edilecek konutlara ilişkin öneriler oluşturacak.

Sistem, bu temel çalışma prensibinden yola çıkılarak çeşitli uygulamalarla geliştirilebilecek.

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