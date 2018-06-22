IGTV nedir? Nasıl çalışıyor?
Instagram, YouTube benzeri video platformu ve canlı yayın uygulaması olarak geliştirdiği IGTV hakkındaki detayları yaptığı lansman toplantısında paylaştı.
IGTV, tamamen Instagram hikayelerindeki dikey formatlı videolardan oluşuyor. IGTV’nin kendi özel uygulaması olmasına rağmen ana uygulama üzerinden de tüm özellikleri kullanılabilecek. Instagram’a gelecek ikon ile IGTV’nin dikey video deneyimini tamamen görebileceksiniz ya da IGTV uygulamasını indirerek takip ettiğiniz içerik oluşturucularının videolarını telefonunuza kaydedebileceksiniz.
Instagram kullanıcıları yeni program deneyimine zorlamaktansa onlara seçme imkanı sunacağını belirtti. Uygulamaya girdiğinizde ana uygulamada takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı videoları görebilecek ve kaydırarak yeni videolar keşfedebileceksiniz. Ayrıca uygulamada “Sizin için”, “Takip Edilenler” ve “Popülerler” gibi başlıklar ile sekmeler bulunacak. İzlediğiniz videolara yorum yapıp beğenebilecek ya da “direk mesaj” yoluyla arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz.
IGTV, milyonlara ulaşan takipçiye sahip içerik üreticileri için yetersiz kalan Instagram videolarının yerine çözüm olacağa benziyor. Öte yandan Instagram IGTV’deki zaman sınırının şimdilik geçerli olduğunu yakında zaman sınırlamasının kaldırılacağını ifade etti.
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