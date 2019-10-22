Hyundai'den hidrojenle çalışan kamyon
Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Hyundai, hidrojenle çalışan yeni kamyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Şirkete ait yeni kamyonun konsept görüntüleri yayınlanırken, 29 Ekim tarihinde aracın ilk kez ABD'de boy göstereceği öğrenildi.
Hyundai, bir süredir hidrojen gücüyle çalışan yeni kamyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Artık hazır hale gelen kamyonun konsept görüntüleri internette paylaşılırken, kamyonun resmi duyurusu da ilerleyen günlerde yapılacak. HDC-6 Neptün adını taşıyan kamyonun dış hatlarını gözler önüne seren konsept görüntülere bakıldığında yeni kamyonla ilgili önemli ipuçları veriyor.
Aracın iç bölümünde sürücüleri oldukça şık görünen bir direksiyon bölümü beklerken, hız göstergesi gibi bilgilerin yer aldığı ekran ise cama yansıtılacak. Oldukça teknolojik duran bu tasarımda artık araç camları ekrana dönüşmüş durumda. Dikkat çeken bir diğer nokta ise ön konsolda herhangi bir fiziksel tuşun yer almaması. Uzun yollar için tasarlanan kamyonun yan taraftaki koltuğun yatağa dönüştüğü de görülüyor.
Araç, gücünü hidrojenden alıyor. HDC-6 Neptün, ürettiği elektriği elektrik motorlarına yönlendiren bir hidrojen yakıt hücresi tarafından destekleniyor. Kamyonun diğer özellikleri ise henüz belli değil. 29 Ekim'de Atlanta'da yapılması beklenen duyuru ile yeni nesil kamyonun tüm özellikleri gözler önüne serilecek.
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