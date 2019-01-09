Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Hyundai, çok ilginç bir çalışmaya imza attı. CES 2019 kapsamında ilk kez dünyayla tanıştırılan Hyundai Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleklerinin üzerinde gitmekten öte 'yürüyebiliyor'!
Hyundai, CES 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor. Ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı elbette. Daha çok sel, kasırga gibi doğal afetlerde hayat kurtarması beklenen Hyundai Elevate, yüksek yerlere kolayca tırmanabilirken, çukurlara girebiliyor ve yüksek manevra kapasitesiyle farkını ortaya koyuyor.
Henüz konsept formda olan Hyundai Elevate, elektrikli otomobillerle robot teknolojilerinin harmanlanması sonucu ortaya çıkan bir ürün. Robotik bacaklar sağa sola ve ileri geri geniş-serbest açılarla hareket ederken mevcut tekerlekler de normal yol koşullarında tipik elektrikli otomobil kullanım olanağı sağlıyor.
Yine bu bacaklar, birbirinden bağımsız olarak hareket ederken gövde içerisindekiler de mevcut bu değişik hareketlerden etkilenmeden stabil bir konumda yol almış oluyor.
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