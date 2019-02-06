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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.02.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Hürkuş çocuklara havacılığı sevdirecek

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Hürkuş çocuklara havacılığı sevdirecek

TUSAŞ, çocukların havacılığa olan ilgisini artırmak için Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen Hürkuş'un maceralarını içeren öykü çalışması hazırladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitiminde ihtiyaç duyduğu uçakların milli imkanlarla karşılanması amacıyla üretilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, çocukların eğitimine de katkı verecek.

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), çocukların havacılığa olan ilgisini artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor

"Hürkuş ve Minik Dostları" isimli öykü kitabı hazırlandı

Hava platformlarının üretildiği tesislerinin kapılarını çocuklara açmaya başlayan TUSAŞ, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. TUSAŞ, çocuklara yönelik olarak kahramanları üretilen hava platformları olan öykü kitapları hazırlamaya başladı.

Projenin ilk kitapları Hürkuş için hazırlandı. "Hürkuş ve Minik Dostları" isimli 2 bölümden oluşan öykü kitapları, eğlenceli maceralarla birlikte TUSAŞ, Hürkuş, Türk havacılık sanayisinin dünü ve bugün geldiği nokta hakkında bilgiler içeriyor.

Macera da Hürkuş'un kardeşleri Atak ve Gökbey unutulmadı

Serinin ilk kitabı, Hürkuş’un doğduğu yer olan TUSAŞ tesislerinde başlıyor. Macerada, Hürkuş’un kardeşleri Atak helikopteri, Gökbey helikopteri, Göktürk uyduları da unutulmuyor.

Öyküde kalabalık bir izleyici grubu önünde Hürkuş’un yapacağı test uçuşu konu ediliyor. Testi başarıyla tamamlayan Hürkuş’un çocuklarla girdiği eğlenceli diyaloglarda pek çok bilgi yer alıyor. Öyküde, Hürkuş isminin neden seçildiği, Türkiye’nin ilk yerli uçağını tasarlayan ve üreten Vecihi Hürkuş’un kim olduğu, Türk havacılık sanayisindeki önemi anlatılıyor.

Hürkuş çocuklara havacılığı sevdirecek

Kitapta, Hürkuş’un 2006'da üretilmeye başlandığı, yeni pilotların yetiştirilmesinde ihtiyaç duyulan eğitim uçağı görevini üstleneceği bilgileri paylaşılıyor.

Çocuklar hikaye boyunca Hürkuş’un bir gününün nasıl geçtiği, Türkiye’nin uluslararası alanda sertifika alan ilk uçağı olana kadar geçirdiği aşamalar, gerçekleştirdiği zorlu testler kitapta yer alıyor.

Öyküde, okullarının başvurması halinde öğrencilerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Öğrenci Günü’nde TUSAŞ tesislerinin gezilebileceği bilgisine de yer veriliyor.

Benzer öykülerin Anka, Gökbey içinde hazırlanması planlanıyor

Ayrı bir kitap olarak kurgulanan öykünün ikinci bölümü ise Hürkuş’un Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Öğrenci Günü heyecanı ile başlıyor.

Son bir test uçuşu gerçekleştiren Hürkuş’un pervanesine yabancı bir cisim çarpması sonrası gelişen olaylar çerçevesinde Hürkuş'un üstün donanımları, Türk pilot, mühendis ve teknisyenlerinin yetenekleri anlatılıyor.

Hürkuş’un minik dostlarıyla olan macerası günün sonunda çocukların yeni uçak ve helikopterler yapma ve kullanma konusunda hep beraber söz vermeleriyle sona eriyor.

TUSAŞ, benzer öykü çalışmalarını insansız hava aracı Anka, taarruz helikopteri Atak, genel maksat helikopteri Gökbey gibi diğer hava platformlarıyla sürdürmeyi planlıyor.

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