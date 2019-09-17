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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.09.2019 - 05:40, Son Güncelleme:

Hurdadan drone yapan genç TEKNOFEST'e katılıyor

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Hurdadan drone yapan genç TEKNOFEST'e katılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hurda malzemeler kullanarak drone yapan Bedran Tüner, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e 4 kilo ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika havada kalabilen cihazı tanıtma fırsatı bulacak.

Yüksekova ilçesinde hurda malzemeler kullanarak drone (insansız hava aracı) yapan Bedran Tüner, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacak.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ilçe ziyareti esnasında Tüner'in Güngör Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Hurda malzemeler kullanarak 4 kilo ağırlık kaldırabilen ve yaklaşık 30 dakika havada kalabilen drone yapan lise mezunu 19 yaşındaki Tüner'i telefonda İçişleri Bakan'ı Süleyman Soylu ile görüştüren Vali Akbıyık, gencin İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılımı için destekte bulunacaklarını anlattı.

"Bu tür yetenekleri gün yüzüne çıkartmak gerekir"

Vali Akbıyık, ilçe halkının girişimci, gelişim ve kalkınmaya açık olduğunu söyledi.

Kentte birçok yetenekli gencin bulunduğunu ve desteklendikçe yeteneklerini daha iyi şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Akbıyık, şöyle dedi:

"Bu tür yetenekleri gün yüzüne çıkartmak gerekiyor. Hem kentimiz hem de ülkemiz için önem arz eden bir durumdur. Valilik olarak sunacağımız destekle yetenekli gencimizin TEKNOFEST'e katılmasını sağlayacağız. Her türlü maddi ve manevi destek sunmaya devam edeceğiz."

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