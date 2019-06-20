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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
20.06.2019 - 06:58, Son Güncelleme:

Huawei'nin kurucusu 30 milyar dolarlık kaybı önemsemiyor

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Huawei'nin kurucusu 30 milyar dolarlık kaybı önemsemiyor

Huawei'nin Kurucusu Zhengfei, şirketin bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini belirterek, "Kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecek. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz." dedi.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei, Huawei'nin, bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini, şu an yüzde 20'nin altında olmakla birlikte en kötü durumda yüzde 40 oranında bir düşüş olabileceğini belirterek, "Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecektir. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezi ABD'de bulunan CNBC'de yer alan habere göre, Zhengfei, şirketin Çin içindeki satışlarında herhangi bir problem beklemediğini, asıl sorunun uluslararası satışlarda yaşanacağını kaydetti.

Şirketin bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edeceğini açıklamasının ardından konuşan Zhengfei, "Şu an yüzde 20'nin altında olmakla birlikte en kötü durumda yüzde 40 oranında bir düşüş olabilir." ifadesini kullandı.

Yavaşlama olabileceği için şirket olarak bazı iç düzenlemeler yaptıklarını aktaran Zhengfei, "Yıl sonunda büyümenin ne oranda olacağını bilmiyoruz ancak 30 milyar dolarlık düşüş çok küçük bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Zhengfei, Huawei'ye uygulanan kısıtlamaların sorun teşkil etmeyeceğini ve şirketin bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir elde etmesini beklediklerini kaydetti.

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak 2018 yılında Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı. Ticaret savaşları, Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinin Huawei'ye uyguladığı kısıtlamaların ardından iyice kızışmıştı. Teknoloji devleri tarafından maruz kaldığı kısıtlamaların gelecek yıllarda Huawei'nin satışlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

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