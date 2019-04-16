Huawei'nin hedefi 250 milyon telefon satmak
Huawei Tüketici İşleri Başkan Yardımcısı Zhu Ping, Çinli şirketin yeni hedeflerini açıkladı. Huawei, 2019 ve 2020 yıllarında rekor kırmayı hedefliyor.
Günden güne kendini geliştiren Çinli şirket Huawei, özellikle fiyat-performans cihazlarıyla öne çıkıyor. Bununla beraber kısa süre içerisinde büyük başarılar elde eden şirketin ilerleyen dönemdeki hedefi ise oldukça büyük.
Geçtiğimiz yıl 206 milyon ünite cihaz satan şirket 52 milyar dolar gelir elde etmişti. Huawei Tüketici İşleri Başkan Yardımcısı Zhu Ping tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli şirket kendi rekorunu kırarak yıllık satışını 250 milyon ünite cihaza çıkarmak istiyor. Bu da 2019 yılı satış rakamının geçtiğimiz seneye göre yüzde 22 civarında artması demek oluyor.
Aynı zamanda 2020 için yıllık hedeflerini de paylaşan Ping, yıllık satışını bir önceki seneye göre yüzde 20 arttırarak 300 ünite cihaz satmak istiyor. Huawei'nin söz konusu hedeflerini ne ölçüde gerçekleştireceği ise merak konusu.
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