Huawei'nin fotoğraf yarışmasına 8 bine yakın başvuru
Çinli Huawei'nin Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri (CEE) ile Nordik bölgesinde gerçekleştirdiği fotoğraf yarışması InFocus Ödülleri'nde 24 Haziran'dan bu yana Türkiye'den 7 bin 808 kişi başvuru yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre fotoğraf yarışması projesi kişilerin etrafındaki keşfedilmemiş projeleri bulmak üzerine kuruluyor. "#Duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış bir kategori olarak: Şimdinin Hikayesi" kategorilerinden oluşan yarışmada, Huawei kullanıcıları fotoğraflarını "https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/tr/" sitesine ulaşarak yükleyebiliyor.
Kazananlar halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, yarışmaya katılanlar da dahil olmak üzere her internet kullanıcısının 11 Ağustos 2019'a kadar en sevdikleri görseller için oy kullanma hakkına sahip olduğu özel bir web sitesinde sunulacak. Eserler daha sonra uzmanlardan ve tanınmış fotoğrafçılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek.
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