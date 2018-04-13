Huawei'in katlanabilir telefonu erken geliyor
Teknoloji devleri Apple ve Samsung'tan sonra Huawei de katlanabilir telefonuyla sahnede olmak istiyor. Gelen ilk detaylar Huawei'in katlanabilir telefonunu, Samsung ve Apple'dan daha önce tanıtacağı yönünde.
Gelen söylentilere göre Huawei, katlanabilir telefonunu Samsung'tan farklı olarak içe katlanabilir şekilde tasarlayacak. Samsung'un bu konu hakkındaki seçimi ise dışa katlanabilir tasarımdan yana. Şirket, Apple'ın iPhone X'da kullandığı gibi OLED ekranı Samsun Display'den tercih etmeyecek. Onun yerine Huawei katlanabilir telefonda LG Display tarafından üretilmiş OLED paneller kullanılacak.
Samsung, LG, Oppo ve ZTE gibi önemli firmalar halen katlanabilir telefon çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bu haberle birlikte Huawei'in de bu kervana katıldığı kesinleşmiş oldu. Ek bilgi olarak, ZTE firmasının sektörde Axon M adında bu tarzda bir cihazı yer alıyor. Ayrıca, ZTE Axon M'de bükülme gibi özellik yok. Onun yerine çift ekran seçilmiş. Son olarak, Huawei'in, katlanabilir telefon modelini önümüzdeki Kasım ayında tanıtmak istediği biliniyor.
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