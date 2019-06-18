Huawei'den flaş açıklama: 100 milyar dolar kaybedeceğiz
ABD ile süregelen ticari sorunların Huawei'ye yansımasıyla birlikte şirket, durumun mali yansımasını da ortaya çıkardı. Huawei'nin kurucusu olan CEO Ren Zhengfei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarının beklenenden etkili olduğu ve 100 milyar dolarlık kayıp beklediklerini açıkladı.
ABD ile yaşanan sorunun ardından Google ile ipler gerilmiş ve şirket, zarar tahminlerini yapmaya başlamıştı. Çin pazarı dışında büyük bir kayıp bekleyen şirket, net bir rakam da paylaştı. Huawei'nin kurucusu olan Zhengfei, konuyla ilgili 'Bu kadarını beklemiyorduk' derken ABD ile süregelen sorunun pek çok alanda etkisini hissettirdiğini kaydetti.
Şirketin 100 milyar dolar kayıp beklediğini dile getiren Zhengfei, geleceğe dönük ise olumlu sinyaller vermeyi ihmal etmedi. 2021 yılı itibarıyla piyasada canlanma yaşayacaklarına dikkat çeken Zhengfei, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bileşenler tedarik edemiyoruz, birçok uluslararası organizasyona katılamıyoruz, birçok üniversiteyle yakın çalışamıyoruz, ABD bileşenlerinden hiçbirini kullanamıyoruz ve hatta bu bileşenleri kullanan ağlarla bağlantı kuramıyoruz. 2021'de canlılığımızı tekrar kazanacağız ve insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz."
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