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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.06.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Huawei'den flaş açıklama: 100 milyar dolar kaybedeceğiz

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Huawei'den flaş açıklama: 100 milyar dolar kaybedeceğiz

ABD ile süregelen ticari sorunların Huawei'ye yansımasıyla birlikte şirket, durumun mali yansımasını da ortaya çıkardı. Huawei'nin kurucusu olan CEO Ren Zhengfei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarının beklenenden etkili olduğu ve 100 milyar dolarlık kayıp beklediklerini açıkladı.

ABD ile yaşanan sorunun ardından Google ile ipler gerilmiş ve şirket, zarar tahminlerini yapmaya başlamıştı. Çin pazarı dışında büyük bir kayıp bekleyen şirket, net bir rakam da paylaştı. Huawei'nin kurucusu olan Zhengfei, konuyla ilgili 'Bu kadarını beklemiyorduk' derken ABD ile süregelen sorunun pek çok alanda etkisini hissettirdiğini kaydetti. 

Şirketin 100 milyar dolar kayıp beklediğini dile getiren Zhengfei, geleceğe dönük ise olumlu sinyaller vermeyi ihmal etmedi. 2021 yılı itibarıyla piyasada canlanma yaşayacaklarına dikkat çeken Zhengfei, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bileşenler tedarik edemiyoruz, birçok uluslararası organizasyona katılamıyoruz, birçok üniversiteyle yakın çalışamıyoruz, ABD bileşenlerinden hiçbirini kullanamıyoruz ve hatta bu bileşenleri kullanan ağlarla bağlantı kuramıyoruz. 2021'de canlılığımızı tekrar kazanacağız ve insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz."

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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